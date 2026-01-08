Правоохранители предупреждают, что ложная угроза влечет за собой реальный срок

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Департаменте по противодействию киберпреступности МВД обратили внимание родителей на недопустимость распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма, ответственность за которые предусмотрена статьей 273 УК РК, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в ведомстве, заведомо ложные сообщения об акте терроризма создают реальную угрозу общественной безопасности, приводят к массовым эвакуациям, нарушению работы государственных органов, образовательных, медицинских и иных социальных объектов, а также отвлекают значительные силы и средства экстренных служб.

Сотрудники Департамента по противодействию киберпреступности напомнили, что за совершение данного деяния законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Все подобные сообщения подлежат обязательной проверке, а лица, причастные к их распространению, устанавливаются, в том числе с применением современных цифровых и технических средств.

«В целях профилактики киберпреступлений гражданам рекомендуется не распространять непроверенную информацию, не совершать ложные вызовы и сообщения, в том числе в сети интернет, разъяснять детям наличие ответственности родителей за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, а также при получении сообщений с угрозами незамедлительно сообщать в правоохранительные органы», – говорится в информации.

Также в полиции призвали граждан к соблюдению законодательства и ответственному поведению в цифровом пространстве.