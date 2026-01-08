Ложный терроризм: МВД напомнило родителям об ответственности детей

Закон и Порядок
154
Дана Аменова
специальный корреспондент

Правоохранители предупреждают, что ложная угроза влечет за собой реальный срок

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Департаменте по противодействию киберпреступности МВД обратили внимание родителей на недопустимость распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма, ответственность за которые предусмотрена статьей 273 УК РК, сообщает Kazpravda.kz

Как отметили в ведомстве, заведомо ложные сообщения об акте терроризма создают реальную угрозу общественной безопасности, приводят к массовым эвакуациям, нарушению работы государственных органов, образовательных, медицинских и иных социальных объектов, а также отвлекают значительные силы и средства экстренных служб.

Сотрудники Департамента по противодействию киберпреступности напомнили, что за совершение данного деяния законодательством предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы. Все подобные сообщения подлежат обязательной проверке, а лица, причастные к их распространению, устанавливаются, в том числе с применением современных цифровых и технических средств.

«В целях профилактики киберпреступлений гражданам рекомендуется не распространять непроверенную информацию, не совершать ложные вызовы и сообщения, в том числе в сети интернет, разъяснять детям наличие ответственности родителей за заведомо ложные сообщения об акте терроризма, в том числе в социальных сетях и мессенджерах, а также при получении сообщений с угрозами незамедлительно сообщать в правоохранительные органы», – говорится в информации.

Также в полиции призвали граждан к соблюдению законодательства и ответственному поведению в цифровом пространстве.

#дети #МВД #предупреждение #родители #лжетерроризм

Популярное

Все
США выходят из 66 международных организаций
Meta отложила международные продажи умных очков Ray-Ban Display
ИИ-тренера разработали студенты из Актобе
Возврат активов: 1,3 млрд тенге выделили на ремонт больницы в СКО
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
13-летний программист из Павлодара победил на республиканской олимпиаде
Финпирамида HAS: начато расследование новых эпизодов
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Цены на бриллианты упали на 10% за год
Первый национальный театр отметит вековой юбилей в Алматы
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Ложный терроризм: МВД напомнило родителям об ответственности детей
Умер популярный казахстанский актер Мурат Бисенбин
Вашингтон обсуждает покупку Гренландии
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодарской области
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Новая школа – лучшие возможности
Казахстанское кино: громкие премьеры, миллиардные сборы, развитие отрасли
В Жетысуском районе Алматы открылась поликлиника
Водопровод пришел под Новый год
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Практическая дипломатия
Какие новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане в 2026 году
Когда часы 12 бьют
К цифровой свободе мышления
Вернули миллиарды, построили больницу
Биофармацевтический комплекс построят в Казахстане
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Кубы
Живая память народа
Глава государства выразил соболезнование Президенту Швейцарии
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае

Читайте также

Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировал…
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков…
В Шымкенте сотрудников исправительного учреждения подозрева…
Экс-руководителя колонии осудили в Павлодаре

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]