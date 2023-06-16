Ұлтым – неміс, жүрегім – қазақ!

В 24 года эта милая хрупкая девушка уже стала известной на всю страну. Она член Ассамблеи народа Казахстана, пропагандист казахского языка, кавалер медали «Шапағат», которую ей вручил лично Глава государства в ходе XXXII сессии АНК в апреле текущего года. Столь высокой награды Алина Кан удостоилась за заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.

Родилась и выросла Алина в селе Баканас Балхашского района Алматинской области. Отец у нее немец, мать – русская. Еще в раннем детстве, играя с друзьями, девочка впервые услышала казахскую речь. Вначале ничего не понимала, но потом, ближе к первому классу у смышленого ребенка сложился небольшой словарный запас.

Алина окончила русскую школу, самыми любимыми ее предметами были казахский язык и литература. Благодаря методике педагога Гульжан Мухтаровны Асанбаевой прилежная ученица полностью освоила грамматику, лексику и фонетику қазақ тілі, становилась призером республиканских предметных олимпиад. Учась в старших классах, школьница сама стала вести уроки казахского младшеклассникам.

– Это было хобби: я помогала отстающим, заодно оттачивала свои знания и приобретала педагогический опыт, – вспоминает Алина. – Кто знал, что спустя годы детское увлечение станет призванием, делом всей моей жизни? Думаю, чтобы быть хорошим учителем, нужно иметь сильное желание давать знания другим. Только так можно добиться успеха в этой профессии.

Алина знает, что говорит. Окончив школу, девушка поступила в Академию транспорта и коммуникаций в Алматы, где училась в казахской группе. Однако по специальности дипломированный инженер-метролог не работала ни дня: вся ее послевузовская карьера связана с преподаванием государственного языка. Последние пять лет она трудится репетитором по қазақ тілі, а также переводчиком в одной из частных компаний.

В свободное от основной работы время Алина дает уроки в спикинг-клубе «Сөйле», открывшемся в Алматы в начале нынешнего года. Обучение бесплатное, занятия проводятся дважды в неделю. Наставник разработала и внедрила свою методику, основанную на разговорной речи.

– Мы учим простые слова и фразы, потом применяем их на практике, – рассказывает Алина Кан. – К примеру, вы освоили выражение «қайырлы таң» (доброе утро). Начинайте именно так здороваться с соседями, коллегами, знакомыми, друзьями. Аналогичным образом используйте в речи другие новые слова и увидите, как вскоре исчезнут психологический барьер, стеснение. Это очень важно на первых этапах обучения.

Кроме того, нужно смотреть фильмы, слушать казахские песни. Большое значение имеет восприятие языка на слух.

Отдельная тема занятий – салт-дәстүр, обычаи и традиции казахского народа. По мнению Алины, необходимо воспитывать патрио­тизм, а для этого следует знать культурные и духовные ценнос­ти казахов.

По данным специалиста, в последние годы в республике резко вырос спрос на изучение казахского языка. Повсеместно открываются школы, учебные курсы, разговорные клубы.

К примеру, клуб «Сөйле» регулярно посещают около 50 человек. Среди учащихся и школьники, и пенсионеры. Примерно половина из них – казахи, есть иностранцы, показывающие хорошие результаты. Лингвистический уровень у всех разный: кто-то за полгода может свободно заговорить қазақша, другим для этого требуется больше времени.

– На мой взгляд, каждый казахстанец, независимо от национальности, должен знать и уважать государственный язык, – убеждена патриотка. – Это веление времени, проявление любви к стране, в которой родился и вырос. Чтобы овладеть қазақ тілі, нужно впитать в себя казахскую культуру и ментальность. Язык также играет важную роль как фактор, объединяющий всех граждан республики.

За короткое время Алина стала известным блогером, автором TikTok-контента, насчитывающего 70 тыс. подписчиков. Ее онлайн-уроки набирают миллионы просмотров. Рабочий день преподавателя расписан буквально по минутам.

– Я настолько погружена в казахский язык, что сама себя ощущаю казашкой, – продолжает моя собеседница. – Мне легче выразить мысль қазақша. Не случайно мой лозунг звучит так: «Ұлтым – неміс, жүрегім – қазақ!». Незнакомые часто восхищаются моим безупречным казахским языком. В таких случаях всегда говорю, что живу в Казахстане. Чего тут удивительного? Мы же не удивляемся, что в Англии говорят на английском, в Германии – на немецком, в Китае – на китайском, в Турции – на турецком.

Завершая разговор, Алина подчеркнула важность сохранения и передачи потомкам культурных традиций, менталитета и национальной идентичности казахского народа. По ее словам, необходимо и впредь пропагандировать и развивать государственный язык, словарный запас которого состоит из 2,5 млн слов. Как один из самых богатых языков мира қазақ тілі должен занять достойное место в мировой языковой палитре.