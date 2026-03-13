Как отметил вице-министр просвещения Жайык Шарабасов, за три года построены 217 школ нового формата на 460 тыс. ученических мест. В реализации проекта участвовали около 30 государственных органов и организаций, в том числе 20 акиматов регионов. Министерство просвещения отвечало за контроль, мониторинг и методологическое сопровождение проекта.

Сегодня в 183 школах уже организован учебный процесс. 87 из них, а это 40%, расположены в сельской местности. По словам вице-министра, все объекты возведены по единому стандарту. Площадь зданий увеличена в среднем на 15–20% по сравнению с ранее применявшимися типовыми проектами, а уровень технического оснащения превышает показатели более чем в четыре раза.

– Школы нового формата оснащены современными кабинетами естественных наук, передовыми STEM-лабораториями и кабинетами робототехники, а также творческими студиями и мастерскими. Учебные пространства оборудованы мобильными партами-трансформерами, индивидуальными шкафчиками и питьевыми фонтанчиками, – отметил Жайык Шарабасов.

Для обеспечения качества объектов предусмотрены гарантийные обязательства. Так, срок гарантии на здание составляет пять лет, на оборудование и мебель – три года.

Вице-министр просвещения Шынар Акпарова проинформировала о том, что сегодня внедрена единая централизованная модель управления «Келешек мектептері». Оператором проекта является Национальная академия образования имени И. Алтынсарина. В ее структуре действует научно-методический центр сопровождения, который проводит мониторинг и анализ качества образования, обеспечивает методическое сопровождение учебного процесса, координацию цифровизации, отбор кадров и профразвитие педагогов.

В целом в школах «Келешек мектептері» сегодня работают около 17 тыс. учителей. Сформирован управленческий корпус, включающий 183 директора и более 800 заместителей руководителей.

– В прошлом году более семи тысяч педагогов повысили квалификацию через современную LMS-платформу. Свыше 1 600 учителей приняли участие в предметных семинарах, организованных на базе Назарбаев Интеллектуальных школ. Курсы охватили такие предметы, как физика, химия, биология, информатика, основы искусственного интеллекта, а также навыки эффективного использования школьных лабораторий. Эта работа будет продолжена на системной основе, – сказала вице-министр.

В ряде учебных заведений уже внедряются элементы искусственного интеллекта. Это позволяет оптимизировать нагрузку учителей, индивидуализировать обучение и обеспечивать мониторинг учебных достижений учащихся.

Шынар Акпарова напомнила, что основная цель проекта – формирование доступной и современной образовательной среды для каждого ребенка во всех регионах. По ее словам, лучшие практики, сформированные в сети «Келешек мектептері», будут масштабированы и станут основой развития для всех школ.