На выставке будут представлены элитные спортивные скакуны, а также чистокровные казахские породы лошадей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На столичном ипподроме «Қазанат» 19 и 20 июля впервые состоится крупное культурно-аграрное мероприятие, посвящённое национальному напитку казахов кумыcу, - гастрономический фестиваль «BaiQymyz». В рамках проекта проведут национальную выставку лошадей «Ер қанаты», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

В спортивном комплексе «Арғымақ» для жителей и гостей столицы будет организовано особое культурно-спортивное мероприятие - национальная выставка лошадей «Ер қанаты» и показ спортивных пород скакунов «Керемет ат».

На выставке посетители получат возможность познакомиться с чистокровными казахскими породами лошадей, на протяжении веков являвшимися спутниками народа и неразрывно связанными с кочевым образом жизни. Посетители увидят такие породы, как мугалжарская, кошимская, адаевская, костанайская и жабы.

Также будут представлены элитные спортивные скакуны - английские, ахалтекинские и другие известные во всём мире породы. Гостям расскажут подробнее об их особенностях и уникальных качествах.