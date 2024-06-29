Лучших в профессии отметили наградами

О важной роли средств массовой информации говорил Берик Уали. Он отметил, что Глава государства постоянно обращает внимание на материа­лы, публикуемые в СМИ, читает газеты, смотрит телеканалы, просматривает сайты.

– Вы доказываете, что достойны звания «четвертая власть». Важную роль в доведении реформ Главы государства до широкой общественности играют средства массовой информации. И сегодня во многих регионах чествуют ваших коллег, отмечая заслуги перед обществом, – сказал Берик Уали.

Золотым мостом между обществом и властью назвала представителей средств массовой информации Аида Балаева.

– Каждый гражданин, проживающий в государстве, чувствует и ценит вашу работу, ведь через вас озвучиваются многие актуальные вопросы общества, и это способствует активизации и совершенствованию работы государственных органов, – обратилась к присутст­вующим министр. – Поэтому желаю вам творческих успехов в вашем большом и важном деле, пусть в нашей стране всегда будет много хороших новостей. Давайте всегда способствовать процветанию и развитию нашей страны!

В столице государственные и ведомственные награды получили журналисты, отдавшие профессии не один десяток лет, профессионалы своего дела, которых отличают неравнодушие, принципиальность, исключительное трудолюбие.

Награду «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» получили журналист-исследователь, ученый, Кудайберген Турсын, писатель, публицист Садибек Тугел, ветеран журналистики Максат Тажимуратов, старший преподаватель факультета журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби Ермахан Абдыраман.

Ордена «Құрмет» удостоены главный редактор газеты «Оңтүстік Қазақстан» Абай Балажан, обозреватель Атырауской областной общественно-политической газеты «Прикаспийская коммуна» Светлана Новак, ветеран журналистики Муратбек Токтагазин, главный режиссер РТРК «Казахстан» Карлыгаш Смагулова, ветеран-телеоператор агентства «Хабар» Агабек Казанбай. Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечены заслуги заместителя директора – главного редактора газеты «Оңтүстік Қазақстан» Гульсары Куаныш­баевой, шеф-редактора отдела телепередач и эфирного вещания телеканалов «Хабар» и «24KZ» Андрея Таракова, режиссера телеканала «El Arna» Асель Игисиновой и других.

Медаль «Еңбек ардагері» получили журналист Турсынхан Толкынбайулы, оператор электронной связи газеты «Еgemen QаZаqsтаN» Ляззат Нурпеисова, главный бухгалтер ТОО «Телекомпания ЭРА» Клара Турсынбаева.

Знак отличия «Ақпарат саласының үздігі» получили оператор верстки газеты «Казахстанская правда» Ольга Драка, руководитель интернет-редакции цифрового отдела АО РТРК «Казахстан» Жания Орашева, директор программной службы телеканала «QAZSPORT» Шырын Сулейменова. Ведомственными наградами и благодарностями отмечен и ряд других представителей медиасферы.