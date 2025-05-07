Лучший в профессии

Военное дело
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Военный журналист департамента КНБ РК по облас­ти Жетысу подполковник Манарбек Карекенов признан лучшим в своем деле.

фото Манарбека Карекенова

Родился он в селе Сарыкудык Казталовского района Западно-Казахстанской области в многодетной семье.

– Мама в юности писала замечательные стихи, – рассказывает наш герой. – Она родилась и выросла в Саратовской области и до замужества не знала казахского языка. Стала частой посетительницей библиотеки. В селе люди говорили, что там нет ни одной книги, которую бы не прочитала Жибек. У нее действительно была страсть к литературе. Папа же был наделен музыкальным талантом, освоил самые разные инструменты – от домбры и гармошки до балалайки. Я никогда не видел своего отца, он скончался за три месяца до моего рож­дения, но очень горжусь им.

Путь в журналистику и литературу начался у Манарбека со студенческой скамьи. В 1999 году он стал обладателем гранта Западно-Казахстанского государственного университета им. М. Утемисова на обучение по специальности «казахский язык и литература, арабский язык». Одновременно с учебой работал редактором студенческой газеты «Өркен». И хотя ему прочили карьеру в родном институте и даже предлагали возглавить музей вуза, он все же решил проявить себя в сфере профессиональной журналистики и устроился корреспондентом в областную общественно-политическую газету «Орал өңірі».

– Там я проработал менее года и подал документы в Военный институт КНБ РК, стал курсантом. С тех пор прошло уже более двадцати лет, – вспоминает Манарбек Карекенов. – Офицерскую службу начинал со старшего смены в подразделении отделения пограничного контроля пункта пропуска «Таскала» Уральского пограничного отряда. Неоднократно с коллегами не давал нарушителям закона провезти через границу контрабандные товары, оружие, боеприпасы, нар­котические вещества, пройти по поддельным или чужим документам. Моя нынешняя работа тесно связана с доведением до широкой общественности достижений пограничников.

Манарбек Карекенов – не просто военный журналист, его поле дея­тельности гораздо шире этой должности. Он многократный участник различных творческих и профессиональных конкурсов, блестящий организатор культурных и просветительских мероприятий. Держит тесную связь со СМИ региона.

– В прошлом году мы организовали выход в средствах массовой информации более трех с половиной тысяч материалов о службе пограничников, – говорит он. – Из них около 150 – на телеканалах и радио. Я сам написал свыше двухсот статей в наши ведомственные печатные издания – газету «Отан сақшысы – ­Часовой Родины» и журнал «Шекарашы». Спасибо редакторам газет, теле- и радио­каналов за то, что они всегда поддерживают мои начинания.

#армия #служба #Манарбек Карекенов #венный журналист

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