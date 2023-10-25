Лучшую биатлонистку мира задержали по обвинению в мошенничестве

Спортсменку заподозрили в покупке товаров через интернет-магазины с использованием не принадлежащих ей банковских карт, передает Kazpravda.kz

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Полиция Альбервиля взяла под стражу действующую обладательницу Кубка мира по биатлону, призера Олимпийских игр француженку Жюль Симон, сообщает Интерфакс со ссылкой на Dauphiné Libéré.

Спортсменка была задержана во вторник утром, она обвиняется в мошенничестве с банковскими картами.

Расследование началось еще несколько месяцев назад. Как сообщалось, спортсменку заподозрили в покупке товаров через интернет-магазины с использованием не принадлежащих ей банковских карт. В результате на Симон поступили жалобы, в том числе – от партнера биатлонистки по сборной Франции, олимпийской чемпионки Жюстин Бреза-Буше.

Жюль Симон – двукратная чемпионка мира (2021, 2023), серебряный призер ОИ-2022, обладательница Кубка мира-2022/23.