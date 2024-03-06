Лучшую медицину – в регионы

Большую часть пациентов, обратившихся к специалистам, составили жители региона со сложными диагнозами.

«Для региональных врачей были организованы 26 мастер-классов по нейрохирургии, аритмологии, гинекологии, пульмонологии, урологии и другим направлениям с охватом более тысячи слушателей», – говорит Алексей Цой, руководитель Медицинского центра Управления делами Президента РК.

По его словам, был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между Медицинским центром и акиматом Карагандинской области. Кроме того, сотрудники центра санитарно-эпидемиологической экспертизы провели презентации для врачей области.

Поездка в Карагандинскую область была организована в рамках Дней Медицинского цент­ра УДП РК. Цель подобных выездов – обмен опытом, трансфер лучших медицинских технологий в регионы и повышение квалификации врачей. В 2024 году планируется организовать аналогичные мероприятия и в других регионах Казахстана.