Лучшую медицину – в регионы Свежий выпуск 6 марта 2024 г. 3:52 23 Игорь Прохоров 25 уникальных операций и более 130 консультаций провели врачи Медицинского центра Управления делами Президента РК в Карагандинской области. фото из архива "КП" Большую часть пациентов, обратившихся к специалистам, составили жители региона со сложными диагнозами. «Для региональных врачей были организованы 26 мастер-классов по нейрохирургии, аритмологии, гинекологии, пульмонологии, урологии и другим направлениям с охватом более тысячи слушателей», – говорит Алексей Цой, руководитель Медицинского центра Управления делами Президента РК. По его словам, был подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве между Медицинским центром и акиматом Карагандинской области. Кроме того, сотрудники центра санитарно-эпидемиологической экспертизы провели презентации для врачей области. Поездка в Карагандинскую область была организована в рамках Дней Медицинского центра УДП РК. Цель подобных выездов – обмен опытом, трансфер лучших медицинских технологий в регионы и повышение квалификации врачей. В 2024 году планируется организовать аналогичные мероприятия и в других регионах Казахстана. #медицина #Карагандинская область #услуги #поездка #УДП РК #Медицинский центр