Любимый город другу улыбнется...

Не салют создает настроение на День города, а люди. В этом мы убедились, пройдя по улицам любимой столицы в праздничные дни.

Пасмурно, прохладно, солнышко так и норовит спрятаться за тучи. Но привыкшие к такой непостоянной столичной погоде жители, как правило, праздничные мероприятия не пропускают. Особенно атмосферно и весело в любимом месте астанчан и гостей столицы, в сердце города – районе Центрального парка и набережной реки Есиль.

Здесь, в амфитеатре, недавно прошел концерт «Твои шаги», посвященный творчеству Батырхана Шукенова, сегодня вечером состоится программа «Ақ қанат – ақ құсым», а 8 июля – представление «Люб­лю тебя, моя столица».

Набережная у Центрального парка по вечерам превращается в настоящую ярмарку веселья. Выступления вокалис­тов, творческих коллективов, аниматоров, интерактивы, детские развлекательные программы, флешмобы проводятся в нескольких точках в рамках проекта акимата Creative Summer. Гостей и жителей города, выбирающих тихие развлечения, ждет специальная программа на пешеходной улице Demalys Promenade, включающая фотозоны, шахматы, выступления мультижанровых артистов и многое другое.

В самом Центральном парке проходит фестиваль Mereke Street, ставший точкой притяжения благодаря общедос­тупности мероприятий и формату, учитывающему любой возраст. К примеру, утро здесь начинается с йога-классов для всех почитателей этого спортивно-медитативного вида досуга. Занятия заряжают бодростью и энергией на весь день.

Свое искусство на площадке фестиваля представляют живописцы, уличные музыканты, народные коллективы. Организованы соревнования среди художников и танцевальных групп, модный показ дизайнеров как отечественных, так и ближнего зарубежья, фотовыставка, а для любителей стрит-арта оборудованы трехмерные кубы, на которых они могут продемонстрировать свое мастерство.

Самых маленьких горожан порадуют игровые и киноплощадки, спортивные эстафеты, ярмарки со сладостями. В парке также обустроены зоны отдыха с гамаками и пуфами, две сцены, где выступают популярные артисты. В их числе – Yenlik, Аука, Ербол Нариман­улы, Sharap, Hey Monro и другие.

– В преддверии Дня столицы в разных частях нашего города проводятся интерес­ные мероприятия. Узнала про праздник Mereke Street и решила сводить сюда дочерей. В парке оживленно, уютно, много отдыхающих: думаю, люди соскучились по такого рода встречам, и для каждого здесь найдется развлечение по душе. Много спортивных зон и игровых площадок, звучит музыка… Посетили ярмарку со сладостями, набегались, натанцевались, посмотрели казахстанский мультфильм – все детям очень понравилось, – поделилась впечатлениями жительница столицы Диляра Калиева.

В этно-мемориальном комп­лексе «Атамекен» работает арт-выставка «Пейзажи столицы», где представлены живописные работы художников Казахстана, России, Италии, Польши. Среди них – «Астана» Агимсалы Дузельханова, «Кенесары» Адилькайыра Жантасова, «Байтерек» Гумара Макарова, «Есиль» Амангельды Кененбаева, Astana итальянского художника Комиа Ферраро, «Хан Шатыр» польского живописца Дорота Подиаска.

– Наша цель – увлекательно рассказать об изобразительном искусстве. Большой интерес вызывают произведения, связанные с архитектурными, монументальными комплексами и другими достопримечательностями нашей столицы. Также у нас проходят дни открытых дверей, и любой желающий может посетить этно-мемориальный комплекс «Атамекен», – рассказала начальник организационного отдела Дирекции объединенных музеев г. Нур-Султана Дарина Саду.

Во Дворце школьников им. Аль-Фараби в преддверии Дня города состоялся праздничный концерт «Армандар бастау алар мекен» с участием молодых артистов, где также подведены итоги работы летней академии дебатов «Ұшқыр ой алаңы», а ее участникам вручены сертификаты.

«Нур-Султан – это город будущего, радость и гордость всех жителей Казахстана! Он с каждым годом становится все краше. Здесь идет масштабное строительство, развернули свою деятельность учебные заведения высшего класса, медицинские и научные цент­ры, появилось множество культурных объектов и мест отдыха. Пусть процветает наш любимый город!» – поздравил жителей и гостей города с Днем столицы коллектив Дворца школьников.

По традиции в праздник не забывают и о добрых делах: для детей ста малообеспеченных семей организовано посещение столичного цирка, в Центре социального обслуживания «Шарапат» будет праздничная концертная программа «Менің сүйікті қалам!».

Сегодня вечером у стадио­на «Астана-Арена» пройдет традиционный Open air «Халықпен бірге», а в ЦКЗ «Казахстан» – концерт «Далам менің», посвященный творчеству ансамбля «Дос-Мукасан».

Однако праздник не ограничится сегодняшним вечером – гуляния продолжатся всю неделю. Так, в пятницу 12-часовой Open air You Fest состоится около «Барыс Арены», вечером в концертном зале Государственной академической филармонии пройдет республиканский айтыс акынов.

Важно, что празднование Дня столицы, несмотря на погодные условия и иные обстоятельства, проходит масштабно и охватывает не только весь город, но и всю страну.