Статистика детского и подросткового суицида в Казахстане тревожит не только потому, что растут цифры, а еще и потому, что за ними – молчание.
Молчание детей, которых не слышат в благополучных семьях, где есть крыша над головой, пища на столе, школа и всевозможные кружки, но нет права на чувства. Сертифицированный гештальт-психолог, главный консультант Проектного офиса при Правительстве РК по превенции суицида Лейла МИРАС объясняет, почему суицид чаще всего не желание умереть, а отчаянный крик: «Заметьте меня!»
– Лейла, в стране сложилась очень тревожная статистика по детскому суициду. На ваш взгляд, что на самом деле показывают цифры, что упущено, какие причины привели к такой статистике?
– Статистика по детскому и подростковому суициду действительно тревожная. Но цифры по подростковому суициду по всему миру всегда идут волнообразно: год-два – увеличение законченных смертью суицидов, потом столько же времени – спад. Правильнее смотреть на статистику попыток и выявляемости – если есть рост, значит, эти дети остались в живых и при правильной работе с ними дальше они не предпримут повторную попытку.
Еще одна тенденция в статистике – данные по завершенным суицидам недооценены, они ниже фактических ввиду того, что зачастую законченные суициды регистрируют как несчастные случаи. Вместе с тем статистика попыток завышена, потому что зачастую self-harm как самоповреждение без намерения умереть регистрируют как суицидальную попытку.
– Поскольку вы работаете с детьми, которые пришли за помощью, можете сказать, что чаще всего подталкивает ребенка к последнему шагу – непонимание в семье, школе, давление среды или ощущение тотального одиночества?
– По моему опыту, среди причин на первом месте стоят ссоры с родителями, затем несданный значимый экзамен, далее – неразделенная несчастная любовь и употребление психоактивных веществ. Вместе с тем есть более глубинные факторы, которые приводят к вышеупомянутым поводам. Если убрать физиологический процесс, при котором имеется психиатрическое заболевание, сопровождающееся суицидальным намерением, то остаются случаи, а это 90 процентов, когда причина всегда кроется в недоформированном позитивном образе родителя. Хроническое чувство одиночества, ощущение, что не слышат и не понимают, отсутствие взрослого, которому можно сказать правду – даже в полной семье ребенок может быть психологически одиноким. И именно это одиночество – ключевой фактор.
То есть у ребенка, который не верит, что его любят просто так, по факту рождения, что он нужен, ослаблены возможности справляться с внешним стрессом. На фоне ожиданий, нагрузки и стресса ребенок может выгореть, особенно в подростковом возрасте, и впасть в депрессию, а далее на фоне депрессии развивается суицидальное поведение.
– Насколько наши дети сегодня психологически одиноки даже в благополучных, на первый взгляд, семьях?
– В моей практике было немало благополучных семей, которые сопровождают детей не только функционально, но и эмоционально, то есть в семье здоровый психологический климат. Но и очень много примеров, когда в таких семьях родители в виду сильной занятости или других причин не уделяют время на эмоциональное сопровождение ребенка в его взрослении.
Получается внешне благополучная картина – семья есть, достаток, школа, кружки, но внутри ячейки чувства обесцениваются, идет сравнение с детьми друзей, часто употребляются выражения «Не ной», «Возьми себя в руки», «У тебя все есть, чего тебе еще надо?», когда нет права на ошибку. В итоге ребенок усваивает паттерн – «Мои чувства – проблема, лучше молчать». И он действительно молчит – до последнего трагического шага.
– Является ли детский суицид индивидуальной трагедией или это уже диагноз всему обществу?
– Это и то, и другое, но в первую очередь – диагноз обществу. Обществу, где успех важнее благополучия, отметки важнее психики, «удобный ребенок» ценится больше.
Наше общество хочет вырастить лидеров, родители часто смотрят на своих детей, как на стартапы и проекты. Ребенок не чувствует себя нужным просто как ребенок. Когда дети массово не видят смысла жить – это не личная слабость. Это социальный симптом.
Нужно повышать родительскую ответственность и приветствовать индивидуальный подход к детям как в школе, так и дома. Каждый может быть лидером в том, к чему у него есть интерес, важно это заметить и поддержать, а не предъявлять завышенные ожидания.
– Можно ли считать суицид формой отчаянного крика, когда ребенка больше никто не слышит?
– Да. Подростковый суицид всегда демонстративный. В 90 процентах случаев это не желание умереть, а желание, чтобы боль прекратилась, «чтобы меня наконец увидели». Ребенок не хочет смерти. Он хочет выхода, которого не видит.
– Почему взрослые приходят к пониманию проблемы уже после трагедии?
– Потому что мы ждем очевидных признаков, игнорируем тихие сигналы, верим, что «у нас такого не может быть». Подростковая боль часто выглядит как раздражительность, замкнутость, дерзость, апатия. Это путают с характером, а не с криком о помощи.
Важно вовремя обратиться за помощью, если у ребенка нарушены режим сна, режим питания, а также изменилось эмоциональное состояние: был спокойный ребенок – стал слишком агрессивный; был активный – стал замкнутый, ничего не хочет. Вот на такие сигналы родителям нужно обратить внимание и вовремя обратиться за помощью. В данном вопросе лучше, как говорится, предусмотреть, чем не досмотреть.
– Какие меры профилактики реально работают? На ваш профессиональный взгляд, какие меры нужно принять на государственном уровне?
– Должен реально работать и быть доступным институт школьной психологии, необходимо обучать родителей эмоциональной грамотности, нужна работа с классами, а не только с проблемными детьми, важны доверительные линии помощи, которые отвечают за свою работу, а не существуют на бумаге.
У нас же нередко наблюдается формальное отношение – разовые лекции для галочки, формальные отчеты, наказание школ «после факта», перекладывание ответственности на семью.
Мы пока тушим пожары и обсуждаем, что не было сделано уже после того, как произошел суицид. А крайне необходимо вести профилактическую работу, чтобы дети не склонялись к суицидальному поведению.
– С чего, на ваш взгляд, должна начинаться защита ребенка – с подготовки родителей, реформы школы или доступной психологической помощи?
– С введения «Школы родителей» на законодательном уровне. Например, чтобы попасть в садик, родитель получает ссылку на e-Gov накануне двухлетия ребенка. На мой взгляд, уже на этом этапе нужно ввести «Школу родителей», отправив через портал ссылку на видео-урок или направление на посещение урока офлайн при центрах психологической поддержки. И только после прохождения этой школы открывать регистрацию на очередь в детский сад. Если родитель умеет слышать, не обесценивать, быть рядом в трудные минуты, риск суицида снижается в разы.
– Что бы вы как психолог посоветовали родителям детей, находящихся в так называемом трудном возрасте?
– Необходимы три ключевые вещи: слушать хотя бы пять минут в день своего ребенка и сопровождать его в чувствах – признавать их, даже если не согласны с поступками, давая понять, что вы любите ребенка больше, чем его решения. И всегда транслировать «Я рядом» не только словами, но и действиями.
Подростку нужен не идеальный родитель. Ему нужен живой и доступный взрослый.
– Как вы считаете, почему так нивелирована ценность жизни у нашей молодежи?
– Потому что они живут в мире постоянного сравнения, недостижимых стандартов, неопределенного будущего и при этом слышат: «Соберись, ты должен, другим хуже». Это не формирует смысл. Это формирует усталость от жизни.
Нужны события, например, семейные, домашние традиции, через которые ребенок будет осмысливать жизнь. Пусть это будет традиция смотреть вместе фильм по четвергам или готовить вместе завтрак по воскресеньям. Важно из этих событий убирать функцию воспитания, нравоучения и образования, чтобы это был некий «остров безопасности» для ребенка, где его любят просто так. Мы не оцениваем, а просто любим. Тогда ребенок сможет справляться с внешним стрессом и брать право на ошибку.
– К слову, сегодня все чаще стали говорить о поколенческом суицидальном поведении. Дескать, миллениалы и зумеры наиболее уязвимые в этом смысле категории. Где проходят их возрастные и ценностные границы, какие события сформировали их психику и почему разговор о суицидальных рисках без этого контекста сегодня похож на диагноз без истории болезни?
– Различия поколений существуют. Нервная система миллениалов кажется более устойчивой ввиду того, что опыт, через который они проходили, больше похож на опыт выживания. Также поток информации, который обрабатывал миллениал, к 40 годам равен потоку информации, который обрабатывает зумер к 15 годам. Зумеры рождены в эпоху огромного потока информации. Их нервная система тоньше, она не слабее, услышьте меня, она тоньше – их струны души более, если говорить образно, натянуты, они более чувствительны. Это также связано с тем, что они соответствуют компетенциям, которые понадобятся им в эпоху искусственного интеллекта. В эту эпоху с ним смогут конкурировать только те люди, которые могут находить творческие, эмоциональные решения. Именно поэтому тонкая нервная система зумеров нужна им в будущем. Главное, чтобы их родители-миллениалы не передавливали, не рвали эти тонкие струны души зумеров.
Есть еще одно мое наблюдение. Мы, миллениалы, чувствуем себя ценными, только если преодолеваем вызовы – это стратегия супергероев. Мы поколение выгоревших супергероев, и именно эту стратегию передаем детям-зумерам – ставить вызовы и выгорать. А надо учить получать удовольствие не только от результата, но и от процесса, чтобы они чувствовали себя ценными независимо от результата.
– Сейчас многие психологи, коучи пропагандируют доктрину некоей свободы выбора, принятия позиции ребенка. Мол, если он хочет быть на расстоянии от родителя, нужно дать ему это расстояние. При этом часто неясны причины такого решения подростка. А если это депрессия, если это та самая крайняя черта, у которой встал ребенок? Недавно разговаривала с одним тренером по джиу-джитсу, он высказал такую мысль: если дать ребенку свободу выбора, он выберет газировку, чипсы и скроллинг смартфона. Каково ваше мнение на этот счет?
– Мое мнение как профессионала и как эксперта по бережному родительству – очень важно быть понимающим родителем, и так же важно, чтобы ребенок был не только послушным, но и спонтанным. Нужно позволять дочери или сыну проживать чувства и делать выбор, но в то же время родители должны быть устойчивой константой в тех правилах, которые касаются здоровья и безопасности. Другими словами, взрослые должны устанавливать правила или ограничения пользования гаджетами, нахождения в небезопасных местах и так далее.
– Лейла, в Казахстане принята концепция «Дети Казахстана». Что вы ожидаете от этого документа?
– Для меня результатом по улучшению благополучия казахстанских детей было бы принятие законодательных норм, обязывающих мам и пап, как я уже сказала выше, проходить «Школу родителей», которую можно было бы создать в разделе «Дети» на портале электронного правительства. На сегодняшний день нет уполномоченного органа по родителям – эта компетенция распределена между министерствами просвещения, высшего образования, труда и культуры. Но единого координирующего органа по обучению, внедрению культуры бережного родительства нет. Основная причина аутодеструктивного и девиантного поведения – это все-таки воспитание дома. Также важно закрепить в Кодексе о здоровье норму, предусматривающую возможность обращения за психологической помощью ребенка по решению органов опеки, в случае отказа родителей. Тогда мы могли бы снизить уровень суицидального поведения в стране.