Люди «между»: как выйти из зоны маргинализации?
Беседовала Лаура Тусупбекова
Наше общество меняется быстрее, чем человек успевает к этим изменениям адаптироваться. В этом разрыве – между темпами реформ и возможностями людей – рождается маргинализация, которая сегодня затрагивает городских жителей, молодежь и внутреннюю миграцию. О рисках утраты социальных связей, кризисе смыслов и роли ценностей в условиях цифровой эпохи мы побеседовали с членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, основателем консалтингового агентства ASC Group, вице-президентом Казахстанской федерации бочча Назым ЖАНГАЗИНОВОЙ.