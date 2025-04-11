Как рассказала руководитель управления развития языков, архивного дела и ономастических работ Мангистауской области Айгуль Ыкыласкызы, в настоящее время в Актау действуют две активные языковые площадки. Первая – это бесплатный разговорный клуб «Батыл бол», вторая – «Первый клуб казахского языка в Актау», функционирующий при АНК под руководством Оксаны Белоножкиной.

– К сожалению, в регионе нет централизованных государственных курсов, однако активные граж­дане берут инициативу в свои руки, создают условия и формируют сообщества, в которых любой желающий может начать говорить на казахском языке, – отметила Айгуль Ыкыласкызы.

Разговорный клуб «Батыл бол» принимает своих участников в Молодежном ресурсном цент­ре. Занятия проходят трижды в неделю – во вторник, четверг и субботу. Формат максимально комфортный: уроки проводятся в вечернее время, длятся около полутора часов и подходят для возраста от 16 лет и старше.

В клубе действуют две группы: для начинающих и «разговорный для всех желающих». Группа для новичков сейчас полностью укомплектована, но осенью планируется новый набор. А вот ко второй группе можно присоединиться без регистрации – достаточно просто прийти на занятие.

Уроки ведут основательница клуба Алия Нарбай и ее коллега – преподаватель Айгуль Рабаева. Программа включает изучение базовой грамматики, практику в бытовых диалогах, упражнения на разговорную речь.

– Мы не просто учим казахский – мы создаем сообщество. Нам нужны волонтеры, те, кто готов два-три месяца проводить занятия, кто может и хочет делиться знаниями. Все методические материалы мы предоставляем, – говорит Алия Нарбай. – Главное – желание и стремление внести вклад в развитие государственного языка.

Обратиться за информацией и задать вопросы можно через Instagram-страницу клуба @batylbol_aktau. Атмосфера на занятиях дружелюбная: здесь никто не боится ошибиться, ведь главное – практика и поддержка. И их здесь сполна ощутил россиянин Григорий Махно, проживающий в Актау несколько лет. Он записался в группу для начинающих.

– Нас учат говорить. Преподаватели объясняют грамматику, проверяют домашние задания, мы разбираем жизненные ситуации: как купить продукты, как поздороваться, как спросить дорогу. Я стараюсь использовать язык при любой возможности: в магазинах прошу товары на казахском, общаюсь с водителями, спрашиваю остановки, – делится он.

Не менее интересен опыт «Первого клуба казахского языка в Актау», действующего с 2022 года. Встречи проходят в неформальной атмосфере – в кофейнях и кафе города, как правило, по выходным. Здесь собираются те, кто хочет практиковать язык в живом диалоге, в окружении единомышленников.

Ведут встречи основатель клуба Оксана Белоножкина и два модератора – Юлия Парняева и Галина Дмитриева. Формат максимально демократичный: обсуж­даются бытовые темы, участники развивают языковые навыки, не получая оценок.

– Запись на участие проводится через Instagram @kaz.club.aktau, встречи проходят в теплой атмо­сфере, где нет места страху перед ошибками. Главное – говорить, а не молчать, – рассказывают организаторы.

Некоторое время назад клуб организовал культурно-языковое мероприятие «Қазақ тілі мен мәдениеті: Тіл – ұлттың жүрегі». Программа включала конкурс загадок, викторины, элементы театрализации и знакомство с национальной кухней. Участники высоко оценили мероприятие, отметив его познавательную и вдохновляющую атмосферу.

По информации управления развития языков, в текущем году было подано предложение о финансировании курсов казахского языка из бюджета. Инициатива получила поддержку – средства выделены, и в ближайшее время в Актау планируется запуск государственных курсов для 200 человек. Сейчас проходит тендер на утверждение лучшей трехмесячной программы обучения.

– Мы надеемся, что это станет устойчивой практикой и получит продолжение. Курсы будут бесплатными и рассчитаны на взрослое население, – говорит Айгуль Ыкыласкызы.

Впрочем, желающие изучать казахский язык могут делать это без денежных вложений и привязки к географии – прямо из дома. В нашей стране созданы и регулярно развиваются сайты, помогающие в этом деле. В их числе soyle.kz – платформа с интерактивными уроками и диалогами; termincom.kz – портал терминологии на казахском языке; balatili.kz – обучающий сайт для детей; tilmedia.kz – библиотека аудио- и видеоматериалов; tilqural.kz – адаптивная обучающая система.

История с бесплатными курсами казахского языка в Актау – это пример того, как при поддержке общества и неравнодушных граж­дан можно двигаться к общей цели. Люди объединяются, чтобы учиться, поддерживать друг друга и говорить на языке своей страны. Пусть пока все строится на энтузиазме, но первые шаги уже сделаны.