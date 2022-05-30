Происшествия
Лже-банкиры обманули казахстанцев на 51 млн тенге

В течение недели карагандинскими полицейскими в трех городах задержаны две группы лже-сотрудников банков, нанесших потерпевшим ущерб на сумму более 50 млн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

6 мая в Старогородской отдел полиции обратился 38-летний житель города Темиртау. К нему на номер сотового телефона в течение 13 дней звонил "сотрудник" одного из банков и под предлогом сохранения его денежных сбережений завладел деньгами в сумме около 11 млн тенге. Потерпевший перевел средства через мобильный банкинг на неустановленный счет.

"В ходе проведения спецоперации сотрудниками криминальной полиции в Алматы по подозрению в совершении данного преступления задержаны двое карагандинцев 31 и 27 лет. В ходе обыска у мужчин обнаружены платежные карты нескольких банков (одна из которых безымянная) и чужое удостоверение личности. В то же время в Караганде по месту жительства задержанных также проводились следственные действия. Здесь у них обнаружены несколько карт оплаты", – сообщил заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

Ранее сотрудниками Департамента полиции Карагандинской области совместно со службой безопасности банка была задержана группа лиц, также использовавшая чужие банковские карты.

В данном случае была попытка снять денежные средства, оформленные в качестве кредита потерпевшей стороной и перечисленные мошеннику. В ходе следственных действий у задержанного изъято около 9 млн тенге и семь платежных карточек разных банков, сотовые телефоны, флэш и сим-карты, а также интернет-роутеры. Ущерб составил около 40 млн тенге.

По всем фактам зарегистрированы уголовные дела по ст. 190 ч.3 УК РК, с санкции суда все подозреваемые арестованы. Полицейскими проверяется их причастность к другим аналогичным фактам мошенничества на территории Республики Казахстан.

Лже-сотрудникам банка грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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