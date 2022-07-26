Лже-сотрудник КНБ выманил 1,5 млн тенге у жительницы Туркестанской области

В Ордабасинский районный отдел полиции Туркестанской области с заявлением обратилась местная жительница, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам женщины, некий знакомый заверил, что работает в КНБ и поможет "забрать ценные вещи, находящиеся на таможенном контроле в Алматы". Так, он выманил деньги у потерпевшей в размере 1,5 млн тенге. Однако, мужчина так и не сдержал обещаний и не вернул денег.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество". Стражи порядка предприняли необходимые меры с целью раскрытия мошенничества. Они провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого – им оказался местный житель.

Также установлено, что никакого отношения к Комитету национальной безопасности он не имеет и является безработным.

Как выяснилось, аферист познакомился с женщиной в такси по пути из села Тортколь в село Темирлан. Подозреваемый представился сотрудником КНБ. Затем, войдя в доверие к потерпевшей, они договорились. Однако мужчина, получив деньги, пропал из виду. Полученные деньги подозреваемый потратил на собственные нужды.

В настоящее время проводится досудебное расследование. Следствием выясняется, причастен ли он к другим аналогичным преступлениям, добавили в полиции.