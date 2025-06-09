Лжеблогер задержан в Актюбинской области
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В Актюбинской области полиция раскрыла мошенническую схему, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию обратились люди, которые стали жертвами обмана.
Выяснилось, что в конце 2024 года 35-летний мужчина, выдававший себя за блогера, обманул четырех человек. Он обещал одному из них помочь с трудоустройством в детский сад, другому — с получением водительских прав, а третьему — выиграть тендер.
Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, составил более десяти млн тенге.
Сейчас ведется досудебное расследование. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.