В Актюбинской области полиция раскрыла мошенническую схему, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В полицию обратились люди, которые стали жертвами обмана.

Выяснилось, что в конце 2024 года 35-летний мужчина, выдававший себя за блогера, обманул четырех человек. Он обещал одному из них помочь с трудоустройством в детский сад, другому — с получением водительских прав, а третьему — выиграть тендер.

Общий ущерб, нанесенный пострадавшим, составил более десяти млн тенге.

Сейчас ведется досудебное расследование. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

