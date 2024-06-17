Задержан «композитор», продавший одно произведение нескольким артистам в Алматы
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Несколько музыкальных исполнителей обратились в полицию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
30-летний мужчина подозревается в совершении мошенничества в отношении ряда музыкальных исполнителей, которые обратились к ним с коллективным заявлением.
«Как следует из обращения граждан, мужчина заявил, что является композитором и продал чужое произведение сразу нескольким исполнителям. Подозреваемый задержан. Досудебное расследование по факту мошенничества продолжается», – информировал начальник управления полиции Бостандыкского района Дидар Аханов.