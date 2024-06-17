Задержан «композитор», продавший одно произведение нескольким артистам в Алматы

Несколько музыкальных исполнителей обратились в полицию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Polisia.kz

30-летний мужчина подозревается в совершении мошенничества в отношении ряда музыкальных исполнителей, которые обратились к ним с коллективным заявлением.