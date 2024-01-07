Магнус Карлсен не будет биться за шахматную корону

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Соревнования пройдут со 2 по 25 апреля в Торонто. Победитель турнира сыграет с Дином Лижэнем за звание чемпиона мира, сообщает Sports.ru.

В 2023 году Карлсен выиграл Кубок мира по шахматам, что обеспечило ему путевку на турнир претендентов.

"Я не буду играть на турнире претендентов. Не беспокойтесь об этом. Я бы сказал, что главная причина в том, что я не получаю от этого удовольствия. Все просто", – сказал норвежский гроссмейстер.

Магнус Карлсен - 16-й чемпион мира по шахматам (2013-2023 годы). Считается одним из лучших шахматистов в истории.