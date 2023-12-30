Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по рапиду

Спорт
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Норвежский шахматист Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду (быстрым шахматам), прошедший 26-28 декабря в Самарканде (Узбекистан), передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорт РК

Карлсен набрал 10 очков в 13 турах, не потерпев ни одного поражения (7 побед и 6 ничьей). Норвежец ранее выигрывал турнир в 2014, 2015, 2019 и 2022 годах, сообщает Минтуризма и спорта РК.

Второе место занял Владимир Федосеев, представляющий Словению. У него на счету 9,5 баллов (7 побед, 1 поражение и 5 ничьей). Третье место досталось Юй Янъи из Китая – 9 очков (5 побед и 8 ничьей).

Лучший результат у казахстанских игроков - у Дениса Махнева (8 баллов). Затем Алишер Сулейменов (7,5).

А среди женщин стала чемпионкой мира стала Анастасия Бондарук из России. По итогам 11 туров финального турнира три шахматистки Боднарук, представительница Индии Хампи Конеру и китаянка Лэй Тинцзе набрали по 8,5 очка. Благодаря лучшим дополнительным показателям право сыграть на тай-брейке получили Боднарук и Конеру. На тай-брейке Бондарук оказалась сильней Конеру. Поединок завершился со счетом 2,5 :1,5.

Лидер национальной сборной Бибисара Асаубаева заняла 19-е место. Сегодня он сыграл вничью с Май Нарвой (Эстония), Элиной Даниелиян (Армения), Нутакки Приянкой (Индия) в последнем туре, доведя счет до семи. Одна из юных игроков национальной сборной Зарина Нургалиева также набрала 7 баллов и поднялась на 18-ю строчку по дополнительным показателям.

Отметим, 29-30 декабря в Самарканде пройдёт мировое первенство по блицу. Действующим чемпионом в этом турнире является Магнус Карлсен и Бибисара Асаубаева.

#шахматы #Магнус Карлсен #рапид

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