"Макдональдс" откажется от напичканного антибиотиками мяса

В мире
Рестораны быстрого питания "Макдональдс" решительно настроены для отказа использования мяса кур, которые при жизни получали "человеческие"  антибиотики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на MigNEWS.

Полностью отказаться от куриного мяса с антибиотиками "Макдональдс" планирует не позже чем через два года.

Когда в птицеводстве активно применяют антибиотики, подходящие для лечения людей, то есть большая опасность появления "супер-микроорганизмов", которые обладают достаточно высокой стойкостью к медикаментам. Эти микроорганизмы затрудняют лечение заболеваний у людей.

Так как современный человек все больше уделяет внимание качеству своей пищи, руководство сети "Макдональдс" обдумывает варианты отказа от молока коров, употребляющих гормоны.

При этом "Макдональдс" все равно будет использовать мясо кур, которым давали антибиотики, но будет тщательно проверять, чтобы эти антибиотики не были предназначены для лечения людей.

Популярное

Все
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Перерасход бюджета на 345 млрд тенге выявлен при аудите акимата Астаны
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
На оптовом рынке Усть-Каменогорска завышали цены на овощи
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Казахстан усиливает развитие транзитно- транспортного потенциала страны
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
Мэтра казахского традиционного искусства Алмаса Алматова чествовали в Астане
Димаш принял участие в творческом семинаре в Пекине
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Казахстан завоевал три золотые медали на турнире по конкуру в Узбекистане
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Четыре казахстанских боксера поборются за золотые медали этапа Кубка мира в Бразилии
На побережье озера Алаколь открыли универсальное спасательное подразделение
Казахстанские ватерполисты выиграли второй матч на Азиатских пляжных играх в Китае
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»

Читайте также

Затонувший корабль XVI века исследуют у берегов Раматюэля
В Марокко открыли башню в виде ракеты
Стоимость нефти Brent превысила $120 за баррель
Названы самые желанные бренды мира

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]