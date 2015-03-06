"Макдональдс" откажется от напичканного антибиотиками мяса

Рестораны быстрого питания "Макдональдс" решительно настроены для отказа использования мяса кур, которые при жизни получали "человеческие" антибиотики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на MigNEWS.
Полностью отказаться от куриного мяса с антибиотиками "Макдональдс" планирует не позже чем через два года.
Когда в птицеводстве активно применяют антибиотики, подходящие для лечения людей, то есть большая опасность появления "супер-микроорганизмов", которые обладают достаточно высокой стойкостью к медикаментам. Эти микроорганизмы затрудняют лечение заболеваний у людей.
Так как современный человек все больше уделяет внимание качеству своей пищи, руководство сети "Макдональдс" обдумывает варианты отказа от молока коров, употребляющих гормоны.
При этом "Макдональдс" все равно будет использовать мясо кур, которым давали антибиотики, но будет тщательно проверять, чтобы эти антибиотики не были предназначены для лечения людей.
