Максим Споткай: РК будет принимать решения, которые будут работать на благо страны

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Руководитель аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай отметил, что Казахстан с большим вниманием и интересом наблюдает за развитием различных международных структур, в том числе БРИКС, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

Он напомнил, что ранее советник президента Берик Уали, отвечая на вопросы Tengrinews.kz, заявил, что Казахстан, скорее всего, воздержится от подачи заявки в БРИКС в обозримом будущем.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что в адрес Касым-Жомарта Токаева поступали предложения о вступлении РК в данную организацию. Ведь наша страна признана в качестве ответственного и авторитетного члена международного сообщества.

«При этом решение о членстве в той или иной организации должно приниматься только после всестороннего анализа текущей ситуации и проведения внутригосударственных процедур. Мы должны быть твёрдо уверены, что участие в работе той или иной структуры отвечает нашим коренным национальным интересам. Иначе быть не может. Казахстан должен изучить все возможные плюсы от этого членства и иные последствия», - сказал Максим Споткай.

По его словам, это абсолютно правильный подход. Какой бы перспективной ни была та или иная площадка, нашей стране важно ответить на вопрос – что несёт для государства и нашего общества активное участие в её деятельности в каком бы ни было формате. В целом призывы лидеров стран БРИКС о необходимости совместных усилий для построения справедливого, демократического миропорядка созвучны инициативам, выдвигаемым нашей страной в последние годы.

Хорошо известно, что ряд стран нашего региона (СНГ) уже подали заявки на вступление в БРИКС, отметил руководитель аппарата Сената Парламента РК.

«В адрес Казахстана также поступило предложение о присоединении к этой структуре. Но ещё раз повторю – РК, как и прежде, в своей внешней политике руководствуется и будет руководствоваться только своими национальными интересами и принимать решения, которые будут работать на благо страны и наших граждан», – заявил Максим Споткай.

#БРИКС #Максим Споткай

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