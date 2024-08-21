Максимальные суммы потребительских кредитов установили в РК

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Предполагается, что нововведение будет способствовать снижению долговой нагрузки и закредитованности населения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об утверждении требований к сумме потребительского банковского займа и потребительского микрокредита сообщили в АРРФР, передает корреспондент Kazpravda.kz

Постановлением ведомства установлены следующие максимальные суммы потребительских займов и микрокредитов:

– по беззалоговым банковским займам – 2 200 МРП (8 122 400 тенге);

– по банковским займам, обеспеченным залогом – без ограничений;

– по беззалоговым микрокредитам – 1 100 МРП (4 061 200 тенге);

– по микрокредитам, обеспеченным залогом – в пределах сумм, установленных законом о микрофинансовой деятельности, предоставляемых ломбардами – до 8 000 МРП (29 536 000 тенге), микрофинансовыми организациями – до 20 000 МРП (73 840 000 тенге).

«Данные нововведения позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы, что будет способствовать снижению долговой нагрузки и закредитованности населения», – пояснили в агентстве. 

Отмечается, что постановление принято в рамках реализации закона по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства.

Ранее опубликованный проект документа не содержал ограничения по микрокредитам, обеспеченным залогом. 

#ограничение #кредиты #залог #АРФР

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