«Малай»: как перевоспитали мажора в казахстанской адаптации фильма «Холоп»

Семейная комедия «Малай» предлагает зрителям погрузиться в мир веселья и юмора в преддверии Наурыза, сообщает Kazpravda.kz
Недавно на широкие экраны вышел долгожданный фильм «Малай», являющийся официальной адаптацией популярной кинофраншизы «Холоп». После успешного проката оригинальной картины российского режиссера Клима Шипенко собственные версии спустя время представили в Турции, Франции и Монголии. Неудивительно, что местные кинематографисты решили повторить успех зарубежных коллег.
Известный казахстанский режиссер Ернар Нургалиев представил типичную историю о внутренней трансформации деградирующей личности так, что привычный и всем знакомый сюжет заиграл новыми красками. Захватывающие погони, скачки, национальный колорит, любовные перипетии оживают на широком экране стараниями звездного актерского состава и молодых дебютантов. Высокое качество съемки, красивые пейзажи, колоритная природа создают впечатляющий фон для разворачивающихся событий.
По сюжету молодой мажор Чина заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Чтобы исправить сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе со странным, экцентричным психологом он придумывает уникальный проект: где-то в степи воссоздает атмосферу казахского аула девятнадцатого века. Оказавшись в ауле, Чина думает, что попал в прошлое.
Фильм умело использует элементы казахской культуры, что добавляет колорита и позволяет глубже понять внутренний мир героев, которых сыграли Женис Омаров, известный под псевдонимом Zheka Fatbelly, Жандарбек Садырбаев, Дулыга Акмолда, Лаура Мырзыхмет и Аида Курмангалиева. Персонажи проработаны достаточно глубоко, каждый из них привносит что-то интересное в общую атмосферу фильма.
Если зарубежные исполнители главных ролей Милош Бикович и Керем Бюрсин гарантировано обеспечили кассовый сбор благодаря интересу женской аудитории, то казахстанские кинематографисты решили пойти другим путем. Выбор в пользу популярного казахстанского блогера Zheka Fatbelly обусловлен стремлением передать важный месседж молодежи без излишних нравоучений.
В отличие от оригинала неприличных шуток в отечественной кинофраншизе оказалось гораздо меньше намеков на вульгарность и пошлость. Что касается юмора, то в фильме местами прослеживается остроумное заигрывание с понятиями времени и социального статуса и параллельно поднимаются важные вопросы о том, как материальные блага могут влиять на человеческие отношения. Курьезные моменты с путаницей названия золотой монеты «дильда», обезглавливанием человека и поиском происходят под песни группы «Ирина Кайратовна», Галымжана Молданазара и Darkhan Juzz.
По закону жанра главного героя избивают, заставляют пройти через унижение, чтобы к нему пришло тяжелое осознание того, что он оказался пустышкой без громкой фамилии, денег и связей отца. Если изначально персонаж Чины не вызывает никакой симпатии, то позже становятся понятны мотивы его неблаговидных и опрометчивых поступков. Возможно, такой протест вызван детскими травмами и отсутствием взаимопонимания со стороны родных и близких людей.
Конечно же, сердце 30-летнего оболтуса смогла покорить лишь скромная красавица Айханым в исполнении Аиды Курмангалиевой. По закону жанра, ближе к финалу он проявляет чудеса героизма и берет на себя ответственность при спасении возлюбленной во время нападения джунгар.
Однако у «Малая» есть и некоторые недостатки. Иногда сценарий может показаться предсказуемым, а некоторые шутки – чрезмерно стереотипными. Тем не менее, эти нюансы не снижают общей положительной оценки фильма. Картина успешно сочетает в себе элементы комедии и драмы, заставляя задуматься о социальных различиях в современном обществе.
Развлекательный фильм, который предлагает зрителям не только смех, но и пищу для размышлений, обладает потенциалом для того, чтобы занять свое место в сердцах любителей национального кино.