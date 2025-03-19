«Малай»: как перевоспитали мажора в казахстанской адаптации фильма «Холоп»

Кино
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Дана Аменова
корреспондент

Семейная комедия «Малай» предлагает зрителям погрузиться в мир веселья и юмора в преддверии Наурыза, сообщает  Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео

Недавно на широкие экраны вышел долгожданный фильм «Малай», являющийся официальной адаптацией популярной кинофраншизы «Холоп». После успешного проката оригинальной картины российского режиссера Клима Шипенко собственные версии спустя время представили в Турции, Франции и Монголии. Неудивительно, что местные кинематографисты решили повторить успех зарубежных коллег.

Известный казахстанский режиссер Ернар Нургалиев представил типичную историю о внутренней трансформации деградирующей личности так, что привычный и всем знакомый сюжет заиграл новыми красками. Захватывающие погони, скачки, национальный колорит, любовные перипетии оживают на широком экране стараниями звездного актерского состава и молодых дебютантов.  Высокое качество съемки, красивые пейзажи, колоритная природа создают впечатляющий фон для разворачивающихся событий.

По сюжету молодой мажор Чина заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Чтобы исправить сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе со странным, экцентричным психологом он придумывает уникальный проект: где-то в степи воссоздает атмосферу казахского аула девятнадцатого века. Оказавшись в ауле, Чина думает, что попал в прошлое.

Фильм умело использует элементы казахской культуры, что добавляет колорита и позволяет глубже понять внутренний мир героев, которых сыграли Женис Омаров, известный под псевдонимом Zheka Fatbelly, Жандарбек Садырбаев, Дулыга Акмолда, Лаура Мырзыхмет и Аида Курмангалиева. Персонажи проработаны достаточно глубоко, каждый из них привносит что-то интересное в общую атмосферу фильма.

Если зарубежные исполнители главных ролей Милош Бикович и Керем Бюрсин гарантировано обеспечили кассовый сбор благодаря интересу женской аудитории, то казахстанские кинематографисты решили пойти другим путем. Выбор в пользу популярного казахстанского блогера Zheka Fatbelly обусловлен стремлением передать важный месседж молодежи без излишних нравоучений.

В отличие от оригинала неприличных шуток в отечественной кинофраншизе оказалось гораздо меньше намеков на вульгарность и пошлость. Что касается юмора, то в фильме местами прослеживается остроумное заигрывание с понятиями времени и социального статуса и параллельно поднимаются важные вопросы о том, как материальные блага могут влиять на человеческие отношения. Курьезные моменты с путаницей названия золотой монеты «дильда», обезглавливанием человека и поиском происходят под песни группы «Ирина Кайратовна», Галымжана Молданазара и Darkhan Juzz. 

По закону жанра главного героя избивают, заставляют пройти через унижение, чтобы к нему пришло тяжелое осознание того, что он оказался пустышкой без громкой фамилии, денег и связей отца. Если изначально персонаж Чины не вызывает никакой симпатии, то позже становятся понятны мотивы его неблаговидных и опрометчивых поступков. Возможно, такой протест вызван детскими травмами и отсутствием взаимопонимания со стороны родных и близких людей.

Конечно же, сердце 30-летнего оболтуса смогла покорить лишь скромная красавица Айханым в исполнении Аиды Курмангалиевой. По закону жанра, ближе к финалу он проявляет чудеса героизма и берет на себя ответственность при спасении возлюбленной во время нападения джунгар. 

Однако у «Малая» есть и некоторые недостатки. Иногда сценарий может показаться предсказуемым, а некоторые шутки – чрезмерно стереотипными. Тем не менее, эти нюансы не снижают общей положительной оценки фильма. Картина успешно сочетает в себе элементы комедии и драмы, заставляя задуматься о социальных различиях в современном обществе.

Развлекательный фильм, который предлагает зрителям не только смех, но и пищу для размышлений, обладает потенциалом для того, чтобы занять свое место в сердцах любителей национального кино.

#фильм #комедия #Холоп #Малай

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