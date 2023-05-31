Мальчик погиб под колесами КамАЗа в Атырау
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Ребенок ехал на велосипеде.
Шестилетний мальчик, ехавший на велосипеде, погиб под колесами КамАЗа в одном из микрорайонов Атырау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
Трагедия произошла накануне около 19:20 в микрорайоне "Жулдыз-2".
"Грузовой автомобиль КамАЗ совершил наезд на несовершеннолетнего 2017 года рождения, который ехал на велосипеде", - проинформировали в Департаменте полиции Атырауской области.
Мальчик погиб на месте транспортного происшествия.
По факту ДТП со смертельным исходом ведется сбор соответствующих документов, добавили в ДП.