Мальчик попал под колеса поезда в Атырауской области

В Атырауской области несовершеннолетний мальчик попал под колеса поезда. Сохранить ему жизнь не удалось, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"По вышеуказанному факту, произошедшему на перегоне "Акжайык - Тендык", в Линейном отделе полиции на станции Атырау начато досудебное расследование по части 2 статьи 344 Уголовного кодекса РК - нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, добавили в ДП.