фото из личного архива

Проходя мимо одного из многоэтажных жилых домов Тараза, он увидел, что из окна одной из квартир на третьем этаже валят клубы дыма, а внизу скопились обеспокоенные люди. Через секунду Айдос увидел, куда обращены их взгляды, – на балконе стоял плачущий мальчик. В отчаянии ребенок собирался прыгать.

Айдос понимал: времени на раздумья нет. Поэтому тут же скинул с себя куртку и по трубам и оконным решеткам вскарабкался наверх. Об угрозе собственной жизни тогда не думал – важнее было добраться до балкона, пока не случилось беды. Успел! Перебрался через перила и бросился к мальчику.

– Тот был сильно напуган, – рассказывает А. Абилда. – В квартиру из-за сильного задымления попасть не представлялось возможным, поэтому я решил спускаться тем же путем. Взял развешенное на балконе постельное белье и начал обвязывать им ребенка.

В этот момент Айдос услышал, что кто-то зовет его из глубины квартиры. Оказалось, это сосед взломал входную дверь. Спасатель, не медля ни минуты, взял на руки мальчика и сквозь огонь направился на зов.

– Было трудно дышать, – вспоминает Айдос. – Медленно пробирался в сторону выхода, при этом на ходу успокаивал ребенка. В итоге все закончилось благополучно.

Передав пострадавшего в руки соседей, молодой человек продолжил путь домой и лишь спустя некоторое время о его поступке стало известно руководству ДЧС. Сообщили о смелом спасателе благодарные соседи спасенного мальчика.

– Настоящие спасатели всегда должны быть готовы исполнить свой профессиональный и гражданский долг, – отметил заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда Тараза Куаныш Абылкасымов. – Они четко выполняют нелегкие задачи, которые нередко сопряжены с риском для жизни.