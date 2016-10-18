​Мальчишку вынес из огня

553
Михаил ТЁ, Жамбылская область
фото из личного архива

Проходя мимо одного из многоэтажных жилых домов Тараза, он увидел, что из окна одной из квартир на третьем этаже валят клубы дыма, а внизу скопились обеспокоенные люди. Через секунду Айдос увидел, куда обращены их взгляды, – на балконе стоял плачущий мальчик. В отчаянии ребенок собирался прыгать.

Айдос понимал: времени на раздумья нет. Поэтому тут же скинул с себя куртку и по трубам и оконным решеткам вскарабкался наверх. Об угрозе собственной жизни тогда не думал – важнее было добраться до балкона, пока не случилось беды. Успел! Перебрался через перила и бросился к мальчику.

– Тот был сильно напуган, – рассказывает А. Абилда. – В квартиру из-за сильного задымления попасть не представлялось возможным, поэтому я решил спускаться тем же путем. Взял развешенное на балконе постельное белье и начал обвязывать им ребенка.

В этот момент Айдос услышал, что кто-то зовет его из глубины квартиры. Оказалось, это сосед взломал входную дверь. Спасатель, не медля ни минуты, взял на руки мальчика и сквозь огонь направился на зов.

– Было трудно дышать, – вспоминает Айдос. – Медленно пробирался в сторону выхода, при этом на ходу успокаивал ребенка. В итоге все закончилось благополучно.

Передав пострадавшего в руки соседей, молодой человек продолжил путь домой и лишь спустя некоторое время о его поступке стало известно руководству ДЧС. Сообщили о смелом спасателе благодарные соседи спасенного мальчика.

– Настоящие спасатели всегда должны быть готовы исполнить свой профессиональный и гражданский долг, – отметил заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда Тараза Куаныш Абылкасымов. – Они четко выполняют нелегкие задачи, которые нередко сопряжены с риском для жизни. 

Популярное

Все
Здесь звук смешался с цветом
Кушать подано!
Стартовала Международная Жаутыковская олимпиада
Новый рекорд Александра Бублика
Сердце не выдержало…
Миллионные штрафы рыбакам-браконьерам
Предупреждая паводок
«Талап»: система и ответственность
Молодежь против наркорекламы
Свой путь к чистой энергии
Тихие истории
Стратегический ресурс
Мечты сбываются
Держим связь!
У ветерана вековой юбилей
Казахстанское плодоводство и биотехнологии
135 очередников получили ключи от собственного жилья
Защита флоры и фауны – под личный контроль Президента
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Афера сорвалась в кабинете директора
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
Погодные качели: Казахстан окажется в эпицентре северо-западного циклона
63 бункера для КГМ установят в Костанае
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]