«Маленькая страна» для большого дела

Ерлан Кумискалиев – инициатор проекта «Маленькая страна». В его социальной деревне занимаются лечением и обучением особенных детей.

– Самая первая подобная деревня появилась в Великобритании. Второй была Россия. А третья – уже наша «Маленькая страна». Главная цель такой деревни – дать детям с повреждением спинного и головного мозга, ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом путевку в жизнь. Сами родители говорят: они не знают, что будет с детьми, когда их самих не станет. Даже если мы научим их держать ложку в руках, умываться, следить за собой, то это все уже было не зря, – рассказывает Ерлан.

Реабилитация детей в «Маленькой стране» проводится с привлечением специально обученных лошадей и собак.

– Мы многие годы работали как реабилитационный центр и имеем хороший опыт в оздоровлении детей с тяжелыми диагнозами, с нарушением деятельности мозга. У нас есть собственная авторская методика, которой мы готовы делиться. В целом она основана на философии казахов – жить в гармонии с природой. И немаловажной здесь является езда на лошадях. Наши предки были крепки, потому что жили на земле, занимались скотоводством и употребляли здоровую пищу, – считает Ерлан Кумискалиев.

По его мнению, потенциал оздоровления есть в каждом из нас, вся эта информация заложена в генах, ее лишь надо открыть. Самое главное, что оздоровление детей проводится без уколов и таблеток, то есть нет отрицательного влияния на организм.

– У нас есть свои научные сотрудники, индивидуальную программу для каждого ребенка будет разрабатывать доктор медицинских наук, профессор Хатуна Цаганалидзе. Она является партнером центра. Профессор будет работать в онлайн-режиме и время от времени приезжать, – подчеркнул Ерлан Кумискалиев.

Процесс оздоровления имеет свои этапы. Сначала через ипо- и анималтерапию расслабляются напряженные мышцы, в результате кровь свободно побежит по всем кровеносным сосудам, оживляя заблокированные участки. Затем необходимо проводить укрепление мышц с помощью специальной методики. Чтобы доказать ее эффективность, нужны аппараты, которые будут фиксировать степень укрепления мышц. С полученными результатами можно готовить научную работу.

– Для эксперимента планируем взять 16 детей с диагнозом ДЦП и с синдромом Дауна. Работу научного центра предполагаем запустить с января будущего года. Мы хотим стать казахским брендом по экологичному оздоровлению детей с тяжелыми нарушениями мозга. Как оказалось, нам нечего противопоставить философии и быту наших предков, все лучшее придумали они, нам нужно просто вернуться к истокам, – уверен Ерлан Кумискалиев.

Он искренне убежден, что людям, имею­щим проблемы со здоровьем, нужно бороться. И надо понимать, что это ежедневный тяжелый труд, которым приходится заниматься постоянно.

– К нам часто обращаются одинокие мамы, находящиеся на грани нервного срыва и суицида. От них отворачиваются мужья, родные, друзья. Есть семьи, постоянно испытывающие бытовое насилие. Но какой у ребенка может быть прогресс, если он постоянно наблюдает подобные сцены? Агрессия никогда не поможет в реабилитации, – говорит Ерлан Кумискалиев.

Непростая и поучительная судьба у самого Ерлана. В раннем детстве, когда у его отца случился инсульт, он твердо решил, что дальнейшая его жизнь будет связана с оказанием помощи людям. После окончания школы поступил в медицинский колледж, а позже – в юридический университет. В 2007 году Ерлан повез свою сестру на обследование в Китай, и там ему тоже предложили пройти обследование. Итоги были неутешительными. Врачи обнаружили у него смертельную угрозу для жизни. Началось длительное лечение...

Выписавшись из больницы, он прошел обучение, получил сертификат, дающий право заниматься канистерапией. Это вид лечения с помощью животных, которых используют в качестве докторов и психотерапевтов. Вернувшись в Казахстан, Ерлан открыл центр по поддержке детей с повреж­дениями головного и спинного мозга. Это дети с ДЦП, синдромом Дауна, аутизмом и другими заболеваниями.