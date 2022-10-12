Малиновый Зангар

В Южном Казахстане по-прежнему тепло, в разгаре сбор малины.

Ящик за ящиком – и за пару часов сбора набирается полная машина. Самое время отправлять нежный товар покупателям, которые ждут ягоду, чтобы пустить ее на варенье. Ведь это майскую малину южане привык­ли морозить, чтобы подавать ее потом к столу свежей, а у осенней – свое предназначение.

Конечно, у каждой хозяйки свои предпочтенья, как и свой индивидуальный рецепт варенья. Но при этом каждая старается максимально сохранить все полезные свойства ягоды. А для этого ее не надо варить, достаточно перетереть с сахаром и поставить в холодное место. В крайнем случае можно довести до кипения, чтобы сэкономить на сахаре.

В последние годы земледельцы юга, кроме привычной клубники, освоили выращивание малины и ежевики. В отличие от клубники малина дает два урожая. Первый собирают в мае, а осенний созревает с сентября до середины октября. Ягоды спеют до тех пор, пока стоит теплая погода.

Есть уже целые села, жители которых отошли от выращивания привычных зелени и овощей, сосредоточившись на садоводстве и ягодах. К примеру, в селе Зангар Казыгуртского района проживает около 200 семей, и практически каждая из них специализируется на малине. В общей сложности площадь под этой ягодой перевалила за 25 га.

Каждый садовод сам решает, какую площадь занять той или иной культурой. Первопроходцы, обратившие свои взоры на малину лет десять тому назад, уже расширили ее плантации до нескольких гектаров. Новички же пока ограничиваются сотками, также постепенно расширяя посадки.

Местный житель Абдуманам Бортебаев говорит, что заниматься малиной выгодно. У него своя «мера» прибыльности бизнеса. Он подсчитал, что дохода с десяти соток достаточно для покупки одной коровы. У него под малиной – 20 соток, и ежегодно ему удается прикупать по две коровы.

Так за счет ягод хозяин подворья и сада расширяет домашнюю ферму, считая, что такой подход к организации крестьянского хозяйства снижает риски.

В прошлом году с каждого гектара в этом селе собрали чуть больше двух тонн ягод. Нынче урожай выдался щедрее прошлогоднего. И цена на малину тоже очень хорошая: оптовые покупатели дают до тысячи тенге за килограмм.

Они сами приезжают за урожаем. Так что нет необходимости отвлекаться от сбора. Это очень кропотливый труд, требующий множества рабочих рук, ведь переспевшая ягода запросто может осыпаться, и ее уже не соберешь.

Из Зангара малину везут на продажу в Сарыагаш, Шымкент, Алматы и Туркестан. Там ее забирают мелкими партиями, пуская в розничную продажу или же на переработку.

Нет проблем со сбытом выращенной малины и у толебийцев, где тоже практикуют выращивание ягоды на больших плантациях. В этом районе уже два населенных пункта специализируются на ягоде, саженцы которой несколько лет назад привезли из Польши. А еще здесь успешно освоили выращивание ежевики, спрос на которую подстегнул коронавирус.