Фото пресс-службы областного акимата

Инициатива зарыбления принадлежит фермерскому хозяйству «Сабит», работающему в селе Акбастау Шарбулакского сельского округа. Это не первый проект хозяйства, специализирующегося на рыбоводстве.

Зарыбление водоема мальками карпа внесет значительный вклад в увеличение рыбных запасов в регионе, поддержание экологического баланса и обеспечение устойчивой занятости местных жителей.



В хозяйстве на постоянной основе трудоустроено 15 человек, занимающихся рыбоводством. В перспективе фермерское хозяйство «Сабит» планирует производить до 1 тыс. тонн рыбной продукции в год.



Туркестанская область занимает первое место по рыбоводству в стране. В настоящее время в области насчитывается 231 крестьянское хозяйство, занимающееся товарным рыбоводством. Из них 160 зарегистрированы в межобластной инспекции по рыбному хозяйству. В рамках принятой государством «Программы развития рыбного хозяйства до 2030 года» им оказывается различная поддержка предпринимателям, реализуются новые проекты.

В регионе создана специальная рабочая группа, которая выявляет предпринимателей, заинтересованных в развитии рыбной отрасли.