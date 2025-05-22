Мальки карпа отправили в водохранилище Туркестанской области

Экология
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Доброта Любовь

200 тыс. мальков карпа отправлено в водохранилище «Аганай» Казыгуртского района, передает корреспондент Kazpravda.kz  со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Фото пресс-службы областного акимата

Инициатива зарыбления принадлежит фермерскому хозяйству «Сабит», работающему в селе Акбастау Шарбулакского сельского округа. Это не первый проект хозяйства, специализирующегося на  рыбоводстве.

Зарыбление водоема мальками карпа внесет значительный вклад в увеличение рыбных запасов в регионе, поддержание экологического баланса и обеспечение устойчивой занятости местных жителей.
 
В хозяйстве на постоянной основе трудоустроено 15 человек, занимающихся рыбоводством. В перспективе фермерское хозяйство «Сабит» планирует производить до 1 тыс. тонн рыбной продукции в год.
 
Туркестанская область занимает первое место по рыбоводству в стране. В настоящее время в области насчитывается 231 крестьянское хозяйство, занимающееся товарным рыбоводством. Из них 160 зарегистрированы в межобластной инспекции по рыбному хозяйству. В рамках принятой государством «Программы развития рыбного хозяйства до 2030 года» им оказывается различная поддержка предпринимателям, реализуются новые проекты.

В регионе создана специальная рабочая группа, которая выявляет предпринимателей, заинтересованных в развитии рыбной отрасли.

#водохранилище #рыба #мальки карпа

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