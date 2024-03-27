Мало вырастить, важно переработать

Представители профильных министерств отчитались на днях в Комитете по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента о реализации госпрограмм по налаживанию переработки сельхозпродукции, повышению ее экспортного потенциала и импортозамещению.

Председательствующий на совещании глава комитета Али Бектаев в своем выступлении отметил, что за годы независимости в республике был принят целый ряд программ как по развитию отдельных регионов, так и всего отечественного сельского хозяйства. Однако проблемы сохраняются, и усугубляют их неблагоприятные климатические условия. Из-за этого в минувшем году общий валовой продукт АПК уменьшился на 7,7%. В секторе растениеводства снижение составило 14,6%.

Руководитель комитета напомнил участникам совещания: Глава государства поручил довести долю переработки сельхозпродукции до 70%. О том, что для этого делается аграрным ведомством, сообщил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

По информации докладчика, с учетом рекомендаций сенаторов, озвученных ранее на правительст­венном часе, внесены изменения в Концепцию развития агропромышленного комплекса РК на 2021–2030 годы. Они направлены на оказание системных мер государственной поддержки субъектам АПК для обеспечения максимальной загрузки перерабатывающих предприятий.

Для обеспечения перерабатывающих предприятий животноводческим сырьем принимаются меры по увеличению скотопоголовья в организованных хозяйствах. К примеру, осуществляется проект по льготному кредитованию строительства сети молочно-товарных ферм через региональные СПК. На эти цели в 2023 году выделено 100 млрд, столько же – в 2024-м. Это позволит в течение двух лет создать 115 крупных МТФ в регионах и обеспечить в достаточном объеме молокозаводы качественным сырьем.

В минувшем году в сфере АПК реализовано 289 инвестиционных проектов на сумму 275,6 млрд тенге с созданием 3,8 тыс. рабочих мест, еще 11 планируется начать в 2024-м. Два из них – по глубокой переработке зерна. В течение предстоящих пяти лет планируется претворить в жизнь более 50 инвестпроектов на общую сумму 300 млрд тенге, которые позволят обеспечить рост производства продуктов питания с высоким переделом.

Что касается увеличения экспортного потенциала, то в 2023 году экспорт продукции АПК составил 5,35 млрд долларов. Сумма финансирования для осуществления Комплексного плана составила 720,2 млрд тенге.

В результате выполнения всех его пунктов удастся вдвое увеличить объемы производства продуктов питания, привлечь в отрасль до 1 трлн тенге инвес­тиций.

Согласно информации вице-министра торговли и интеграции Кайрата Торебаева, в минувшем году товарооборот произведенной в Казахстане продукции составил 11,3 млрд долларов, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Экспортировано товаров АПК на сумму 5,4 млрд долларов.

Данный показатель уступает аналогичному за 2023 год. Основными экономическими партнерами в сфере товарооборота продукции сельского хозяйства для Казахстана остаются Россия, Китай, государства Центральной Азии и Афганистан.

Вместе с тем свое несогласие с большей частью «благополучных» докладов выразил сенатор Закиржан Кузиев. По его мнению, на местах наблюдается ситуация, когда цены на основные культуры, такие как пшеница, кукуруза, картофель, лук, упали до минимума, сельскохозяйственные товаропроизводители терпят убытки, сокращается экспорт готовой продукции.

Несмотря на государственную поддержку, на сегодняшний день АПК развивается медленными темпами. Доказательством тому служит доля сельского хозяйства в ВВП Казахстана, равная всего 5%. Тогда как в сельской местности проживает 40% населения республики. На внутреннем рынке продуктов питания в значительной степени присутствует импорт. При этом сегодня 80% произведенной у нас продукции экспортируется в виде сырья, то есть без переработки.

Есть программы поддержки переработчиков, а вот денег на выплаты не хватает. Сенатор наз­вал и регион – область Жетысу, где было подано на возмещение инвестиционных затрат 1 657 зая­вок на сумму 4,8 млрд тенге. В результате же одобрено только 435 заявок на 984 млн тенге.

Своими тревогами относительно судьбы мукомольной отрасли поделился президент Союза мукомолов Южного Казахстана Мукан Абдиев. По его информации, в стране из существующих ныне 250 мукомольных предприятий работает только 70. Еще меньшее число, всего 31, функционирует в течение всего года. Во многом это объясняется усилившейся конкуренцией.

Соседний Узбекистан в течение последних лет смог нарастить свои мукомольные мощности и теперь успешно перерабатывает поставляемое из Казахстана зерно и продает его далее уже с добавленной стоимостью в Таджикистан и Афганистан.

Поступающее дешевое российское зерно также влияет на ситуа­цию на отечественном хлебном рынке. По мнению бизнесмена, необходимо повысить госпошлину на вывозимое за пределы страны зерно. Кроме того, нужно отпус­тить цены на хлеб в торговой сети.

Вопросом, почему до сих пор не введена такая госпошлина, задался и председательствующий на совещании Али Бектаев. Такие предложения вносились депутатами и ранее. На прозвучавшие в ходе совещания вопросы были даны ответы представителей профильных министерств.

Однако, по мнению сенаторов, остались темы и вопросы, на которые они попросили дать Минсельхоз и МТИ более четкие и конкретные ответы. Поэтому, резюмируя состоявшееся обсуж­дение актуальных проблем АПК, Али Бектаев подчеркнул, что есть необходимость провести отдельное совещание по вопросам зерновой политики, а также производства сахара. Кроме того, Минсельхоз попросили сделать развернутый анализ по субсидиям за минувшие пять лет.