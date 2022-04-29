Малоизвестные арабографичные записи казахского фольклора перевели на современный казахский язык

Национальный архив РК перевел на современный казахский язык малоизвестные арабографичные записи казахского фольклора, сделанные более ста лет назад знаменитым этнографом Абубакиром Диваевым.

– В плеяде знаменитых этнографов, фольклористов, историков, самоотверженно трудившихся над тем, чтобы собрать и передать потомкам великое духовное наследие казахской степи, Диваев занимает особое место, – говорит директор Национального архива РК Сагила Нурланова. – Благодаря его записям многие шедевры устного народного творчества казахов получили вторую жизнь и стали достояниям народа.

Абубакир Диваев, представитель башкирского народа, родился в 1855 году в Оренбурге, в 1876 году окончил Азиатское отделение Оренбургского кадетского корпуса, в совершенстве овладев персидским, казахским и другими восточными языками. Еще во время учебы он начал заниматься сбором и записью образцов устного народного творчества, связанных с обычаями и традициями казахов. Так, Диваев записал казахские поэмы «Алпамыс-батыр», «Бекет-батыр» и «Айман-Шолпан», а также многие сказки, образцы ораторского искусства, поговорки и стихи, часть которых он перевел на русский язык. Некоторые рукописи Диваева были впервые изданы в Казани в 1898 году.

О заслугах Абубакира Диваева перед казахским народом в свое время писал Мустафа Шокай в газете «Қазақ»: «В числе тех, кто любил наш казахский народ и служил ему своим искусством пера, обязательно нужно назвать Абубакира Диваева. Он много лет был переводчиком военного губернатора Сырдарь­инской области. На протяжении всей службы он был знаком со многими казахами, обладал богатым языком, мастерством слова, собирал сказки, пословицы, стихи. В этом году (1915 г.) службе Абубакира исполнилось 25 лет. Он запомнился многим казахам и как бескорыстный помощник учеников и студентов Ташкентской гимназии, жертвовавший свое жалование на их материальную поддержку. Мы искренне благодарны Абубакиру…»

Как отмечает Сагила Нурланова, в Национальном архиве среди записей Диваева хранится и жоқтау (погребальный плач) супруги султана Исмаил-хана, прямого потомка хана Абылая, изданный в 1898 году в Казани. Вот лишь несколько строчек русского перевода этого произведения под названием «Причитания жены киргиза Каркаралинского уезда султана Исмаил-хана», свидетельствующих о богатом художественном и историческом наполнении произведения:

«Начну я словами: Во имя Бога»,

Не примешивая слова ропота,

Не буду горячиться

и сопротивляться (судьбе).

Не ругайте меня за то,

что я плачу,

Как могу я не причитать

по мужу,

Который был известен всему

миру?

Что мне делать, как не плакать?

Имея всего тридцать лет,

Осталась я вдовою молодою...»

В тексте «Причитания…» подробно рассказывается о мужестве, великодушии, благородстве Исмаила и его титуле «хан». Жоқтау породил много вопросов, почему же Исмаил не упоминается на страницах истории. Может быть, вдумчивые читатели и профессиональные историки, воспользовавшись полным переводом этого произведения, сделанным в Национальном архиве РК специалистом Ахатом Расулом, попытаются дать на них ответы?