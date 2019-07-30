Мамин отметил низкий уровень переработки животноводческой продукции в Казахстане

В Казахстане наблюдается низкий уровень переработки животноводческой продукции. Об этом заявил Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Есть вопросы, которые требуют пристального внимания. Сегодня на низком уровне остаются объемы переработки животноводческой продукции, у нас этот показатель не более 35 процентов, тогда как в России 40 процентов, в Беларуси – 50 процентов, в развитых странах ЕС – более 90 процентов. При этом наши перерабатывающие предприятия не могут самостоятельно обеспечить дополнительный рост из-за малых мощностей, устаревшего оборудования и недостатка сырья", – сказал Мамин.
Премьер-министр отметил, что по уровню переработки мяса за полугодие 2019 года рост отмечается в Акмолинской области и Шымкенте, а в Алматинской области наблюдается снижение.
"По переработке молока положительная динамика отмечается в Кызылординской и Жамбылской областях. По Карагандинской области темпы роста снизились и составили 94,8 процента. В настоящее время сформирован пакет инвестиционных проектов на более чем 200 миллионов долларов, по которым прорабатываются вопросы сотрудничества со стратегическими инвесторами, которые готовы прийти в сектор производства и переработки животноводческой продукции. Эта работа должна носить постоянный характер. Наша задача выйти на ежегодный прирост инвестиций в отрасли на уровне не менее 30 процентов, в том числе к 2020 году до 211 миллиардов тенге, к 2021 году – до 274 миллиардов тенге", – заключил Мамин.