Мамин отметил низкий уровень переработки животноводческой продукции в Казахстане

Экономика
Жанат Тукпиев
В Казахстане наблюдается низкий уровень переработки животноводческой продукции. Об этом заявил Премьер-министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.   

"Есть вопросы, которые требуют пристального внимания. Сегодня на низком уровне остаются объемы переработки животноводческой продукции, у нас этот показатель не более 35 процентов, тогда как в России 40 процентов, в Беларуси – 50 процентов, в развитых странах ЕС – более 90 процентов. При этом наши перерабатывающие предприятия не могут самостоятельно обеспечить дополнительный рост из-за малых мощностей, устаревшего оборудования и недостатка сырья", – сказал Мамин.

Премьер-министр отметил, что по уровню переработки мяса за полугодие 2019 года рост отмечается в Акмолинской области и Шымкенте, а в Алматинской области наблюдается снижение.

"По переработке молока положительная динамика отмечается в Кызылординской и Жамбылской областях. По Карагандинской области темпы роста снизились и составили 94,8 процента. В настоящее время сформирован пакет инвестиционных проектов на более чем 200 миллионов долларов, по которым прорабатываются вопросы сотрудничества со стратегическими инвесторами, которые готовы прийти в сектор производства и переработки животноводческой продукции. Эта работа должна носить постоянный характер. Наша задача выйти на ежегодный прирост инвестиций в отрасли на уровне не менее 30 процентов, в том числе к 2020 году до 211 миллиардов тенге, к 2021 году – до 274 миллиардов тенге", – заключил Мамин.

Популярное

Все
На рынках Актобе увеличился спрос на теплые одеяла
Равенство возможностей и справедливость для всех
Папа может все!
Рай для туристов на земле древних саков
На верном пути
Человек своего дела
Все звезды шахмат в Алматы
Месси в финале!
Дороги разрушили, воду не дали
События в цифрах
Соединивший поколения
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Токаев уволил ряд судей
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Что делать, если ваш ребенок подвергся буллингу?
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Стройматериалы горят на территории новостройки в Астане
У акимов станет больше заместителей
Похитителей канализационных люков нашли с помощью видео в Астане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина
Развитие пунктов пропуска на границе Казахстана и России обсудили в Сенате
Глава Мажилиса рассказал президенту о работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты
Закон Республики Казахстан
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Где можно будет посмотреть трансляцию церемонии инаугурации Касым-Жомарта Токаева
Хотел спасти котёнка: мальчик провалился под лёд на реке в Астане
ЧП в Экибастузе: низкие тарифы могли стать причиной аварии на ТЭЦ
200 тысяч тенге за первичную регистрацию иностранных авто: Сенат принял закон
Спецоперация в Кокшетау: задержан хозяин "склада" с наркотиками
"Был 10 лет в рабстве": видеообращение к полиции записал житель Жетысуской области
Дочь нашла мать убитой спустя трое суток после трагедии в СКО
Мамытбеков главе Минздрава: Куда делись деньги ФСМС
В ДТП с автобусами в Караганде пострадали 18 человек, четверо из них – в тяжелом состоянии
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Автобусы столкнулись в Караганде: один погибший и более 10 пострадавших (видео)
Криминальный "авторитет" и лидер ОПГ – крупные задержания прошли в Астане (видео)
Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева
Генпрокуратура проверит обоснованность приватизации ряда энергетических объектов РК
Токаев и Эрдоган поговорили по телефону
Сенат требует принять меры в отношении не поддерживающих казахстанские товары супермаркетов

Читайте также

Правительство , Экономика
В Правила возмещения части затрат казахстанским экспортерам…
Экономика , Общество , Пенсионные новости
ЕНПФ не решит наши проблемы, ЕНПФ и есть наша проблема – де…
Правительство , Экономика
Планы по развитию альтернативных маршрутов экспорта нефти о…
Экономика
Три вида банкротства физических лиц предлагает Минфин

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]