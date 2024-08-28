Мангистау: в преддверии холодов не надейтесь на «авось»

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Жалобы на холодные батареи, прорывы труб, недостаток давления сыпались на коммунальные службы еже­дневно сотнями. «Вишенкой», ну или «льдинкой на торте» стала авария на заводе МАЭК, в результате которой почти весь город на несколько суток остался без тепла.

Власти клялись, что сделают работу над ошибками и подобное больше не повторится... Начали готовиться, и еще в апреле заявили: горячей воды летом не будет. Мол, для подготовки к отопительному сезону коммунальные службы решили заменить магистральные трубы почти на 11,4 километра. Перерыли прак­тически все центральные улицы города еще летом. Старые трубы вынули, а вот новые ждать приш­лось долго.

Поступали они из России, и хотя жители областного центра начали переживать, в подрядной организации заверили, мол, «все под контролем» и поставки… «идут по графику».

– На сегодняшний день работы выполнены на 50%. Ведется монтаж нового трубопровода. Трубы диаметром 820 миллиметров уже поступили. Ожидаются поставки других. Принимаем партиями. Все необходимые материалы прибудут в город 10–15 сентября. Технологические работы будут завершены 30 сентября, – рассказал директор филиала механизированных работ АО «Алматыинжстрой» Сакен Бердибаев.

Аким города Абилкаир Байпаков, выслушав доклад о готовности, потребовал все же ускорить процесс. Поскольку впереди – новый учебный год, а зима, как водится, вечно приходит нежданно.

– Необходимо ускорить подготовку к отопительному сезону. Мы должны обеспечить жителей города качественным теплом. Все мы за это несем ответственность. Организуйте работу и примите соответствующие меры. Остро стоит вопрос обеспечения социальных объектов горячей водой и теплом. Поэтому контро­лируйте и усиливайте работу бригад. Обеспечьте своевременную поставку новых трубопроводов в город с необходимыми деталями, – дал указание аким Актау Абилкаир Байпаков.

В прошлом году в многоквартирных домах областного центра начали устанавливать автоматизированные узлы управления теп­лом. Эта аппаратура помогает контролировать температуру в квартирах, снижать или повышать ее по необходимости. В настоящее время такие узлы установлены в 80 домах, и эта работа, по словам чиновников из акимата, будет продолжаться.

Готовится к отопительному сезону и непосредственный пос­тавщик тепла – единственный в регионе завод ТОО «МАЭК», бюджет ремонтной кампании которого в 2024 году составил 9 млрд тенге, и это собственные средства монополиста. Выделенные деньги, помимо капитальных вложений в инвестицион­ные проекты, должны быть направлены на капитальный и текущие ремонты. По данным компании, на сегодня освоено 2,7 млрд тенге.

Как сообщили в ТОО «МАЭК», в графике запланированы капремонт трех котлоагрегатов (№ 4 на ТЭЦ-1; № 4 и 11 на ТЭЦ-2), первой турбины (№ 8 на ТЭЦ-2) и первого энергоблока № 3 на ТЭС. Уже завершен капитальный ремонт котла № 4 и расширенный текущий ремонт котла № 7 на ТЭЦ-2.

Помимо этого выполняется капитальный ремонт котла № 4 ТЭЦ-1 (срок завершения – 31 августа) и котла № 11 ТЭЦ-2 (срок – до 14 октября текущего года). В расширенном плановом ремонте находится турбина № 4 ТЭЦ-1. Закончить на ней работы также намечено по графику, то есть до 31 августа. Ремонты бойлерных установок № 1 и 2 ТЭЦ-1 и № 1, 2 и 3 ТЭЦ-2 будут завершены 16 сентября.

Отопление в Мангистауской области и, в частности, в Актау, как правило, подается 15 октября. К этому времени, заверяют власти и коммунальные службы, все подготовительные и ремонтные работы подойдут к концу.

Однако надеяться на то, что зима в квартирах горожан наверняка будет теплой, не следует, поскольку тепловых мощностей предприятия с учетом прироста населения и расширения микрорайонов не хватает.

Замена магистральных труб хоть и масштабная, но частичная. Общая их протяженность составляет 47 км (44 км из них подлежат реконструкции. – Прим. авт.). Этим летом меняют лишь 11,4 км. Оставшиеся, согласно постановлению Правительства «О реконструкции магистральных теплосетей», будут обновлять в течение двух следующих лет – до 2026 года.

Таким образом, говорят экс­перты, нынешней зимой, несмот­ря на некое улучшение ситуации с отоплением в Актау, было бы опрометчиво утверждать о полной готовности города к зиме, предполагающей исключение всех недочетов.

Слишком долго местные власти в преддверии зим надеялись на «авось» и не заботились о пос­тепенном увеличении мощнос­тей и модернизации тепловых сетей. Последствия их халатности и недальновидности, увы, потребуют длительных действий и капитальных вложений со стороны местной власти и коммунальных служб, а также терпения – со стороны горожан.