Мангистау: в преддверии холодов не надейтесь на «авось»

Прошлый отопительный сезон в областном центре Мангистауской области выдался, мягко говоря, неудачным.
Жалобы на холодные батареи, прорывы труб, недостаток давления сыпались на коммунальные службы ежедневно сотнями. «Вишенкой», ну или «льдинкой на торте» стала авария на заводе МАЭК, в результате которой почти весь город на несколько суток остался без тепла.
Власти клялись, что сделают работу над ошибками и подобное больше не повторится... Начали готовиться, и еще в апреле заявили: горячей воды летом не будет. Мол, для подготовки к отопительному сезону коммунальные службы решили заменить магистральные трубы почти на 11,4 километра. Перерыли практически все центральные улицы города еще летом. Старые трубы вынули, а вот новые ждать пришлось долго.
Поступали они из России, и хотя жители областного центра начали переживать, в подрядной организации заверили, мол, «все под контролем» и поставки… «идут по графику».
– На сегодняшний день работы выполнены на 50%. Ведется монтаж нового трубопровода. Трубы диаметром 820 миллиметров уже поступили. Ожидаются поставки других. Принимаем партиями. Все необходимые материалы прибудут в город 10–15 сентября. Технологические работы будут завершены 30 сентября, – рассказал директор филиала механизированных работ АО «Алматыинжстрой» Сакен Бердибаев.
Аким города Абилкаир Байпаков, выслушав доклад о готовности, потребовал все же ускорить процесс. Поскольку впереди – новый учебный год, а зима, как водится, вечно приходит нежданно.
– Необходимо ускорить подготовку к отопительному сезону. Мы должны обеспечить жителей города качественным теплом. Все мы за это несем ответственность. Организуйте работу и примите соответствующие меры. Остро стоит вопрос обеспечения социальных объектов горячей водой и теплом. Поэтому контролируйте и усиливайте работу бригад. Обеспечьте своевременную поставку новых трубопроводов в город с необходимыми деталями, – дал указание аким Актау Абилкаир Байпаков.
В прошлом году в многоквартирных домах областного центра начали устанавливать автоматизированные узлы управления теплом. Эта аппаратура помогает контролировать температуру в квартирах, снижать или повышать ее по необходимости. В настоящее время такие узлы установлены в 80 домах, и эта работа, по словам чиновников из акимата, будет продолжаться.
Готовится к отопительному сезону и непосредственный поставщик тепла – единственный в регионе завод ТОО «МАЭК», бюджет ремонтной кампании которого в 2024 году составил 9 млрд тенге, и это собственные средства монополиста. Выделенные деньги, помимо капитальных вложений в инвестиционные проекты, должны быть направлены на капитальный и текущие ремонты. По данным компании, на сегодня освоено 2,7 млрд тенге.
Как сообщили в ТОО «МАЭК», в графике запланированы капремонт трех котлоагрегатов (№ 4 на ТЭЦ-1; № 4 и 11 на ТЭЦ-2), первой турбины (№ 8 на ТЭЦ-2) и первого энергоблока № 3 на ТЭС. Уже завершен капитальный ремонт котла № 4 и расширенный текущий ремонт котла № 7 на ТЭЦ-2.
Помимо этого выполняется капитальный ремонт котла № 4 ТЭЦ-1 (срок завершения – 31 августа) и котла № 11 ТЭЦ-2 (срок – до 14 октября текущего года). В расширенном плановом ремонте находится турбина № 4 ТЭЦ-1. Закончить на ней работы также намечено по графику, то есть до 31 августа. Ремонты бойлерных установок № 1 и 2 ТЭЦ-1 и № 1, 2 и 3 ТЭЦ-2 будут завершены 16 сентября.
Отопление в Мангистауской области и, в частности, в Актау, как правило, подается 15 октября. К этому времени, заверяют власти и коммунальные службы, все подготовительные и ремонтные работы подойдут к концу.
Однако надеяться на то, что зима в квартирах горожан наверняка будет теплой, не следует, поскольку тепловых мощностей предприятия с учетом прироста населения и расширения микрорайонов не хватает.
Замена магистральных труб хоть и масштабная, но частичная. Общая их протяженность составляет 47 км (44 км из них подлежат реконструкции. – Прим. авт.). Этим летом меняют лишь 11,4 км. Оставшиеся, согласно постановлению Правительства «О реконструкции магистральных теплосетей», будут обновлять в течение двух следующих лет – до 2026 года.
Таким образом, говорят эксперты, нынешней зимой, несмотря на некое улучшение ситуации с отоплением в Актау, было бы опрометчиво утверждать о полной готовности города к зиме, предполагающей исключение всех недочетов.
Слишком долго местные власти в преддверии зим надеялись на «авось» и не заботились о постепенном увеличении мощностей и модернизации тепловых сетей. Последствия их халатности и недальновидности, увы, потребуют длительных действий и капитальных вложений со стороны местной власти и коммунальных служб, а также терпения – со стороны горожан.