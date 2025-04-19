фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Главная задача – улучшение качества жизни

Рабочие поездки Главы государства по Казахстану традиционно сопровождаются встречами, на которых обсуждаются актуальные вопросы, перспективы развития регионов. Пребывание в Мангистау не стало исключением – помимо посещения объектов Президент провел совещание по вопросам социально-экономичес­кого развития области.

– Мангистау имеет особое значение для нашей страны, – подчерк­нул Касым-Жомарт Токаев. – Это регион стратегичес­кого значения и западные ворота Казахстана. Я всегда уделяю самое пристальное внимание благополучию его жителей.

Президент отметил в целом неплохие показатели развития области. Так, объем валового регионального продукта за два года вырос в 1,3 раза. За девять месяцев 2024-го он составил 3,7 трлн тенге. Экономический индикатор за первый квартал 2025-го достиг 104,8%. За последние два года в экономику региона привлечено более 2 трлн тенге инвестиций.

– Регион растет с каждым днем, численность населения превысила 800 тысяч. Во время недавней рабочей поездки в Шымкент я обратил внимание на то, что миграция не должна быть бесконтрольной. Согласно прогнозу, в среднесрочном периоде эта цифра достигнет одного миллиона, а возможно и превысит. Это дополнительная нагрузка на экономику и социальную инфраструктуру. Нельзя забывать этот фактор и поддаваться популизму, – предуп­редил Глава государства.

Он напомнил, что ранее руководству региона уже были даны поручения по водо­обеспечению, улучшению качества образования и медицинского обслуживания, продовольственной безопасности, развитию транс­портно-логистического потенциала, туризма.

– Сделано немало, достигнуты определенные результаты. Однако имеются и системные недостатки. Это нужно приз­нать, – сказал Президент. – Правительство и акимат должны приложить все усилия для устранения существующих проблем. Аким Нурдаулет Килыбай активно приступил к работе, четко видит стоящие перед ним задачи и пути их решения. Жду результатов в ближайшее время. Актуальные вопросы, озвученные им, должны быть тщательно рассмотрены Правительством. Главной задачей является улучшение качества жизни населения области.

Проблемы с питьевой водой должны быть решены

На совещании Глава государства обозначил ряд проблем, направлений работы и сфер, на которые должны обратить особое внимание как руководство региона, так и Правительство.

В первую очередь он остановился на вопросе, касающемся возможностей снижения дефицита воды. Эта тема в принципе является для региона болезненной, а с учетом высоких темпов роста населения и вовсе становится одной из главных местных проблем, актуальность которой возрастает с каждым днем. Президент поручил Правительству совместно с фондом «Самрук-Қазына» найти решение.

– Из-за нехватки мощностей МАЭК по опреснению остро ощущается дефицит питьевой воды, особенно в летний период. В трех городах и 59 сельских населенных пунктах, несмотря на наличие централизованного водоснабжения, вода подается по графику. Суточный дефицит сос­тавляет 23 тысячи кубометров. Ведется строительство шести опреснительных заводов и установок. Запуск проекта «Кендерли» позволит обеспечить питьевой водой жителей Жанаозена, сельских округов Тенге, Кызылсай, Рахат и Кендерли, а также создать дополнительные рабочие места. Важно завершить все работы в установленные сроки – в мае, – заявил Президент.

При этом опреснительные заводы – не единственный способ решения проблемы дефицита воды.

Так, в 2023 году была проведена реконструкция магистрального водовода Астрахань – Мангышлак, что позволило увеличить его пропускную способность со 110 тыс. до 170 тыс. кубометров в сутки. Однако, как отметил Глава государства, этот водовод не может в полной мере удовлетворить потребности западного региона. К тому же подаваемая по нему вода требует глубокой очистки, что повышает себестоимость.

На совещании Касым-Жомарт Токаев также напомнил, что эксперты указывают на возможность использования месторож­дения подземных вод Кокжиде в Актюбинской области в качестве альтернативного источника водоснабжения региона питьевой водой. Он поручил всесторонне проработать проект и оценить его экономическую целесо­образность.

Эксперты также предлагают строительство водовода от месторождений Кокжиде, Айшуак­ское и Северо-Айшуак­ское до населенных пунктов Мангистаус­кой и Атырауской областей. Протяженность водовода составит порядка 1 400 км с пропускной способнос­тью 170 тыс. кубометров в сутки. Это, по словам Президента, поз­волит обеспечить качественной питьевой водой 1,2 млн человек с возможностью дальнейшего увеличения объемов.

– Что касается инициативы фермеров, живущих в отдаленных районах, по бурению водных скважин, то это неплохая идея. По расчетам, на эти работы потребуется 100 миллионов тенге, что позволит по меньшей мере 50 фермерам получить доступ к воде. Считаю, эту инициативу нужно поддержать. Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев должен совместно с акимом проработать этот вопрос, – сказал Президент.

Однако в вопросе водоснабжения есть еще одна большая проблема – высокая степень износа водопроводных и канализационных сетей в регионе. Например, отметил Глава государства, в Актау износ данной инфраструктуры составляет порядка 77%, и из-за этого потери воды в городе достигают 16%. Он поручил принять конкретные решения для исправления ситуации.

Строительство: жилищное и не только

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на вопросах теплоснабжения Актау и реновации жилья.

– В настоящее время теплоснабжение Актау обеспечивает компания МАЭК. Однако мощностей предприятия не хватает, так как город быстро растет. В прошлом году в областном центре было построено и модернизировано 12 километров теплосетей, что позволило повысить надежность подачи тепла. Данную работу нужно продолжать, – сказал Глава государства.

Жилищное строительство в регионе идет опережающими темпами: в 2024 году здесь введено в эксплуатацию 846 тыс. кв. м жилья – на 20% выше планового показателя. Однако, как было доложено Президенту, в Актау есть проблемные объекты долевого строительства, случаи точечной застройки.

Кроме того, поскольку 7% жилого фонда области признано ветхим, а в капитальном ремонте нуждаются 177 многоквартирных домов, необходимо уделить внимание вопросам реновации жилья.

Президент поручил Правительству совместно с акиматом области принять конкретные меры для решения этих проблем.

– Ранее мной было поручено к 2024-му запустить газоперерабатывающий завод в Жанаозене. Однако из-за затянувшихся процедур контракт с подрядчиком был заключен только в прошлом году, а ввод в эксплуатацию перенесен на 2027 год. Это большое упущение со стороны Правительства, – сказал Президент, указав, что данный вопрос необходимо взять на строгий контроль.

Поддержка предпринимательства

Решающее значение для стабильности и диверсификации экономики региона имеет развитие предпринимательства, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании.

Сегодня в области действуют 77 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которые обеспечивают работой 150 тыс. человек. В 2024 году объем выпущенной субъектами МСБ продукции достиг 2,2 трлн тенге (рост на 270,5 млрд тенге).

– В этом году на поддержку малого и среднего бизнеса региона из государственного бюджета будет направлено свыше 16 миллиардов тенге. На сегодняшний день выделено 12,5 миллиарда тенге, поддержана реализация 150 проектов. В ближайшее время будет запущена масштабная программа Mangystau Business, в рамках которой предусмотрено финансирование 30 новых проектов на общую сумму 1,5 миллиарда тенге, – сообщил Президент.

Особый импульс развитию предпринимательства в регионе должна придать СЭЗ «Морпорт Актау». Сейчас на ее территории реализуются 22 новых проекта. Общий объем инвестиций в специальную экономическую зону составил 337 млрд тенге, половина из них – зарубежные. Президент поддержал инициативу по семикратному увеличению площади СЭЗ – с 3,7 тыс. га до 26,5 тыс. га.

– Нужно включить в перечень видов экономической деятельности производство товаров народного потребления, в том числе продуктов питания, – добавил Глава государства. – При этом, конечно, в приоритете должен быть производственный сектор, выпускающий высококачественную продукцию и создающий новые рабочие места. Правительство и акимат должны детально проанализировать и эффективно проработать данное направление. Не должно быть никакой бумажной волокиты.

Кроме того, на совещании Президент поддержал предложение акима области по активному проведению геологоразведочных работ для выявления месторождений редкоземельных металлов.

Туристический потенциал

Туризм Касым-Жомарт Токаев назвал важным сектором экономики региона после нефтегазовой отрасли. Только за прошлый год Мангистау посетили почти полмиллиона туристов: 43 тыс. иностранных, около 460 тыс. – внутренних. Общее количество туристов за последние три года выросло в 1,5 раза.

– Наиболее популярными среди туристов остаются подземная мечеть Бекет-ата, урочище Бозжыра, «Долина замков» Айрақты и «Долина шаров» Торыш. Каждый десятый въезжающий в регион посещает эти объекты, – отметил Глава государства.

Он вновь подчеркнул необходимость создания комфортных условий для туристов, в том чис­ле для лиц с ограниченными возможностями. Отдельно высказался по поводу предложения по установке автоматизированного подъемника для посещения некрополя Бекет-ата: подобные усовершенствования на туристичес­ких объектах в мире – довольно распространенная практика, но надо учитывать сакральную значимость этого места и обсудить вопрос с общественностью и экспертами.

– Актау – уникальный город с точки зрения возможностей транспорта, логистики и туризма. Мы должны эффективно использовать этот потенциал. Особое внимание следует уделить морскому туризму. Привлекательность данного сегмента обусловлена близостью портов 5 стран, возможностью привлечения в регион туристов из 10 городов-миллионников России, Ирана и Кавказа. Здесь пересекаются транзитные коридоры воздушных сообщений таких городов, как Стамбул, Анталья, Лондон, Москва, Астрахань, Тбилиси, Баку и других. Это открывает путь к активному развитию туризма. Назрела необходимость строительства нового морского порта Актау с реконструкцией причалов для приема пассажирских лайнеров, – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул, что в июне должен быть принят Комплексный план развития туристской зоны «Мангистау». Акимату области при поддерж­ке Правительства необходимо проработать вопрос привлечения частных инвестиций в сферу туризма. Сейчас, по словам Главы государства, две трети иностранных вложений приходится на нефтегазовый сектор.

– Следующий вопрос – событийный туризм (Event tourism). Актау получил статус культурной столицы тюркского мира. Недавно успешно состоялась церемония открытия. Большой интерес к этому мероприятию проявили как наши граждане, так и тюркоязычные страны. В дальнейшем будет проведено более 30 мероприятий. Это поспособствует привлечению туристов в регион, – добавил Президент.

Укреплять транспортный каркас страны

Мангистауская область играет важнейшую роль и в укреплении транзитно-транспортного потенциала страны.

– Регион находится на стыке основных международных транс­портных коридоров, соединяющих Восток и Запад, Север и Юг. Мы уделяем большое внимание развитию морской инфраструктуры, прежде всего портов Актау и Курык, которые являются одними из основных узлов Транс­каспийского международного транспортного маршрута, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В последние годы практически в три раза сократились сроки дос­тавки грузов по ТМТМ, стабилизирована стоимость перевозок, началось широкое внедрение передовых цифровых решений. Международные логистические компании проявляют интерес к инвестированию в транспортную отрасль Казахстана, особенно в развитие морских портов. Президент поручил Правительству совместно с акиматом области усилить работу с иностранными инвесторами.

– В целом, чтобы упрочить позиции Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии, надо ускорить реализацию намеченных проектов по развитию автодорожной, железнодорожной и портовой инфраструктуры. В этом году завершится ремонт автодороги Курык – Жетыбай. Нужно развивать транспортный потенциал и в направлении Турк­менистана. Поручаю с текущего года приступить к ремонту участков дорог от Жанаозена до границы Туркменистана через Кендерли, – продолжил Глава государства.

Начата работа по реконструкции и модернизации железнодорожных вокзалов. Всего по стране планируется отремонтировать 125 таких объектов, включая станции Мангистау, Бейнеу и Шетпе.

Также Президент напомнил, что в январе текущего года запущен крупный Бейнеуский зерновой терминал, который простаивал шесть лет. В настоящее время его мощность позволяет одновременно хранить 100 тыс. тонн зерна и производить в сутки 150 тонн муки и 50 тонн комбикормов. После модернизации данные показатели будут увеличены до 400 тонн муки и 100 тонн комбикормов.

– Необходимо обеспечить полноценную работу терминала с расширением мощности и использовать его в качестве сухопутного перевалочного комплекса для дальнейшего экспорта в страны прикаспийского региона, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Фокус на экологию

Отдельно Президент подчерк­нул необходимость решения экологических проблем региона, которых немало.

Так, вокруг областного центра много промышленных предприятий. Поэтому необходим строгий контроль за соблюдением ими всех экологических требований. Долгое время не решается вопрос рекультивации хвостохранилища «Кошкар-ата», где размещено 105 млн тонн отходов трех заводов Прикаспийского горно-металлургического комбината.

Кроме того, на мусорных полигонах региона складировано свыше 200 тыс. тонн твердых бытовых отходов. В области насчитывается 68 несанкционированных свалок (60 из них были утилизированы, 8 находятся на территории частных предпринимателей).

– Все эти проблемы негативно сказываются на качестве жизни людей. Правительству совместно с акиматом области нужно принять исчерпывающие меры для их безотлагательного решения. По этому вопросу Правительство должно ежеквартально докладывать мне. В рамках акции «Таза Қазақстан» необходимо продолжить работу по благоустройству населенных пунктов. В Актау нужно сажать больше деревьев. Чистота – это важная ценность, которая должна стать присущим нашему народу качеством, – убеж­ден Глава государства.

Социальные обязательства

Глава государства обратил внимание на важность повышения качества и доступности образования в области.

Пока ситуация здесь оставляет желать лучшего. Так, охват детей дошкольным обучением от 2 до 6 лет составляет 93,9%, в очереди стоят около 3,5 тыс. детей. Результаты проведенной в прошлом году оценки уровня школьного образования показали низкие результаты качества знаний у 37% детей. По результатам ЕНТ 2024 года почти 1,5 тыс. выпускников (20%) не смогли преодолеть пороговый уровень, что является одним из худших результатов по республике.

Как подчеркнул Президент, имеются серьезные проблемы в разрыве качества знаний между сельскими и городскими школами региона, в том числе между Актау и Жанаозеном. Сохраняется дефицит ученических мест – около 14 тыс. До сих пор не решена проблема трехсменных и аварийных школ.

– Фонду «Самрук-Қазына» совместно с акиматом области следует ускорить строительство комфортных школ. Наряду с этим необходимо продолжить строительство качественных стандартных школ. В целях решения проблемных вопросов принята Региональная дорожная карта по развитию системы образования Мангистауской области на 2023–2029 годы. Однако конкретных результатов еще нет. Необходимо активизировать усилия по ее качественному и полному исполнению, – поставил задачу Касым-Жомарт Токаев.

Есть недочеты и в системе здравоохранения области. В частнос­ти, показатель младенческой смертности в регионе остается одним из самых высоких по респуб­лике. Да, отмечается снижение заболеваемости и смертности от злокачественных новообразований, но удельный вес запущенных случаев онкологии остается высоким. Также, обратил внимание Президент, наблюдается низкий уровень укомплектованности бригадами скорой помощи.

– Следует особо отметить вопиющие случаи массового отравления детей в образовательных организациях. Это недопустимо. В прошлом году пострадало свыше 400 детей, в этом году – 42 ребенка. Это говорит о серьезных проб­лемах в обеспечении безопас­ности питания детей в школах области. Поручаю Правительству совместно с профильными государственными органами взять на особый контроль вопросы обеспечения безопасности учащихся. Следует выстроить качественную работу с организациями, обслуживающими учреждения образования. Акимат не должен допускать таких случаев, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он подчеркнул, что Казахстан – социальное государство и что все соответствующие обязательства перед гражданами выполняются, всем нуждающимся оказывается необходимая помощь.

– Для нас это непоколебимая позиция, – заявил Президент. – Но есть и другая сторона проб­лемы. Отдельные граждане прибегают к разным уловкам, чтобы получить социальные льготы и пособия. Можно даже сказать, что появилось социальное мошенничество. Такие люди наносят ущерб как государству, так и обществу. Помощь должна быть оказана действительно нуждающимся людям.

Глава государства вновь отметил необходимость всестороннего анализа системы социальной поддержки.

Завершая выступление, Касым-Жомарт Токаев подчерк­нул: все поручения должны быть выполнены своевременно, каждая проблема будет под его личным контролем.

– Мое первое требование – работать честно. Второе – мы все должны быть прогрессивными. Третье – мы должны обеспечить молодое поколение качественным образованием, правильным воспитанием и создать условия для его будущего. Что касается Мангистауской области, то мы должны показать этот регион как образец динамичного развития. Нужно всесторонне использовать потенциал региона, – резюмировал Президент.

В ходе заседания с докладами выступили аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, заместители Премьер-минист­ра Канат Бозумбаев и Ермек Кошербаев, председатель правления Национальной компании «КазМунайГаз» Асхат Хасенов.