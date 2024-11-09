«Марiчка»: 20 лет на сцене

Зал городского Дома культуры им. Ы. Дукенулы был заполнен поклонниками творческого коллектива, образованного при украинском этнокультурном объединении «Днiпро». На сцене прозвучали прекрасные народные песни, в том числе «Ой, не свiти мiсяченьку», «Марiчка», «Зеленее листя, бiлi каштани», «Несе, Ғаля, воду», «Iванку, Iванку». Их исполнили Анатолий Тращенко, Валентина Матвеева, Улжан Абдураимова, Валентина Туренко, Нина Иванюта, Альдина Шульц, Галина Красник и другие.

Весь зал подпевал, когда в исполнении Леси Эсеналиевой и Евгения Ни звучала знаменитая «Червона рута». С особым восторгом публика встретила не менее известные песни «Ти ж мене пiдманула» и «Маруся». В программу концерта были включены не только украинские песни, но и казахские. В частности, зрители насладились хоровым звучанием песни «Арыс жағасында» на стихи Мухтара Шаханова и музыку Шамши Калдаякова.

Давние поклонники творчества «Марiчка» были рады видеть ансамбль в полном составе, особенно если учесть, что его вокалисты – это пенсионеры. Среди них – бывшие врачи, педагоги, строители и служащие. Для них занятие музыкой является хобби и своего рода отдушиной от домашней суеты. Несмотря на солидный средний возраст участников коллектива, он остается одним из самых активных в регионе. «Марiчка» участвует во всех мероприятиях АНК, выступает в библиотеках, школах, колледжах, вузах и воинских частях.

Постоянные репетиции и выступления, участие в различных творческих состязаниях не остаются без внимания и наград. Дважды народный ансамбль «Марiчка» становился лауреатом республиканского фестиваля «Украина в моем сердце» в Астане, был победителем многих региональных и городских песенных конкурсов.

– В самом начале вокальную группу возглавил барабанщик Анатолий Тращенко. Сегодня он – солист, и на концерте исполнил четыре песни. К слову, только у него и нынешнего руководителя ансамбля – баяниста Владимира Сорокина, который работает с «Марiчка» уже 21 год, есть музыкальное образование, остальные участники – любители. Идея создания ансамбля принадлежит Фатиме Исаковой, Екатерине Исаченковой и Татья­не Жоголевой. К сожалению, сегодня их уже нет с нами, но их дело продолжает жить, – говорит председатель украинского ЭКО «Днiпро» Федор Клименко.

В составе ансамбля – представители разных национальностей. Украинцы, русские, казахи, немцы, корейцы – все вместе они с удовольствием приобщаются к культуре и традициям многонационального Казахстана.