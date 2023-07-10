Марши, песни, ностальгия

К Дню города к нам съехались оркестры Вооруженных сил Казахстана, Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции, Пакистана, Узбекистана, Японии. В репертуаре коллективов – маршевые, эстрадные, джазовые, популярные классические произведения. Цель фестиваля – укрепление международного культурного диалога, развитие мирных инициатив, пропаганда традиционного культурного наследия государств-участников.

– Жители и гости столицы стали свидетелями захватывающего музыкально-театрализованного представления с дефиле оркестров и совместными выступлениями участников фес­тиваля, – отметил начальник департамента воспитательной и идеологической работы полковник юстиции Тлеухан Басхожаев.

Казахстан на фестивале представляли три коллектива: Центральный военный оркестр Вооруженных сил РК, Президентский оркестр Службы государственной охраны и образцово-показательный оркестр Национальной гвардии.

– Уровень подготовки наших музыкантов достаточно высок. Мы постоянно участвуем в международных фестивалях. А нынешний – это самое масштабное культурное мероприятие года для Вооруженных сил Казахстана, – сказал замес­титель руководителя аппарата Министерства обороны РК, полковник Толеген Болежанов.

Для проведения фестиваля были выбраны лучшие площадки столицы, каждый оркестр исполнил по два произведения казахских композиторов.

Азербайджанский оркестр Военного института им. Г. Алиева исполнял армейские марши и национальные мелодии с чарующими звуками зурны и балабана. Удивляли оригинальным исполнением композиций музыканты оркестра Военно-воздушных сил Индии, где звучание традиционных европейских инструментов подчеркнули индийские ситар и сарод.

В выступлении Военного оркестра Народно-освободительной армии Китая слушатели смогли уловить как древние музыкальные традиции, так и современные тенденции оркестрового искусства. Со строевыми, классическими и джазовыми мелодиями выступил 23-й военный оркестр Западного военного округа Минобороны России.

В программе фестиваля прозвучал и знаменитый «Турецкий марш». В мелодиях военного оркестра Узбекистана слышны были ностальгия по героическому времени и торжествующие звуки победных маршей. А оркестр Морских сил само­обороны Японии «Токио бэнд» подарил микс образцов старинной военной музыки и современных парадных маршей.

Фестиваль проходил в три этапа. Старт мероприятиям был дан 6 июля, когда на сцене летнего амфитеатра на берегу реки Ишим прошел Band Marathon с участием всех приглашенных оркестров. 7 июля на разных площадках города состоялось перфоманс-шоу: выступления музыкальных коллективов в Центральном парке, у монумента «Байтерек» и ТРЦ «Хан Шатыр». Завершился фестиваль 8 июля грандиозным гала-концертом в ледовом дворце «Барыс Арена».

В Минобороны РК отметили: проведение мероприятия такого масштаба будет способствовать творческому росту коллективов, развитию оркестровой культуры и укреплению дружественных связей, а положительный опыт, приобретенный участниками, расширит профессиональный творческий кругозор. Безусловно, І Международный военно-музыкальный фестиваль военных оркестров «Астана – мәдениет керуені» станет яркой страницей в культурной жизни страны и нашей столицы.