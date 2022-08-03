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Общество
Маслихаты не должны быть в одном здании с акиматами – директор филиала Академии госуправления при Президенте РК

Чтобы маслихаты стали более открытыми, они не должны находится в одном здании с акиматами. Таким мнением поделилась директор филиала Академии государственного управления при Президенте РК по Акмолинской области, экс-аким сельского округа Белла Газдиева, сообщает Kazpravda.kz.

"В Послании Президент отмечал, что именно маслихаты должны стать опорой для развития местного самоуправления. Сегодня многие эксперты делают заключения о том, как они должны работать, насколько они эффективны и справляются ли со своими задачами. Я бы хотела поговорить о том, насколько маслихаты открыты и доступны для граждан", - говорит Газдиева.

Экс-аким считает, что необходимо поднять вопрос о том, чтобы местные представительные органы не находились в одном здании с акиматами.

"По сути, сейчас доступ к маслихатам ограничен, там охрана, полицейские. Являясь гражданином, жителем города или области, избирая депутатов маслихата, вы не сможете напрямую к ним попасть. Мне кажется, начинать нужно с того, чтобы открывать доступ к маслихатам", - добавила директор филиала.

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