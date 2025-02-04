Масштаб, ИИ и эмоциональная история: каким будет открытие Азиатских игр в Харбине

Организаторы подчеркивают, что в шоу будут использованы передовые технологии, включая искусственный интеллект и дополненную реальность, а масштаб технологического оснащения станет «беспрецедентным для подобных мероприятий»

Фото: фрагменты церемонии открытия Азиады в Ханчжоу под руководством Ша Сяоланя, панорама Харбина

Организаторы зимних Азиатских игр-2025 в Харбине (Китай) обещают зрелищную церемонию открытия. Она состоится 7 февраля, а сама программа будет представлена в трех частях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Главным режиссером шоу является Ша Сяолань - опытный постановщик, который ранее работал в творческих командах во время Азиатских игр в Ханчжоу и Олимпийских игр-2022 в Пекине.

Предстоящая церемония пройдет 7 февраля в Harbin International Convention and Exhibition Centre Stadium. По словам режиссера, тема представления совпадает со слоганом Игр - «Мечта о зиме, любовь в центре Азии». Она будет отражать стремление объединить народы через спорт и зимнюю культуру.

Центральное место в постановке займут молодые люди. Для этого к работе были привлечены около тысячи студентов. Также в творческий коллектив вошли и другие жители Китая.

«Мы начали репетиции в ноябре 2024 года, используя основную площадку и дополнительные места, в том числе спортивные залы пяти университетов. В итоги мы смогли наладить работу так, что все участники представления репетировали одновременно. После этого мы начали другой этап, на котором объединили все сегменты для достижения согласованной производительности. Наша цель - представить простую, но в то же время зрелищную церемонию открытия, которая перекликается со слоганом. Нашим вдохновением послужили многие достопримечательности Харбина. Многие элементы будут вплетены в программу шоу, чтобы показать эстетику города. Студенты и другие обычные люди будут в центре внимания на церемонии, поскольку мы хотим создать больше возможностей для молодежи», - рассказал Сяолань.

Также известно, церемония продлится около 80 минут, а само представление будет разделено на три части. Основные сюжетные линии - это символизированное путешествие из Харбина в другие регионы Китая, а затем в Азию и эмоциональная история о взрослении ребенка, его мечтах и о том, как преследовать и реализовывать свои мечты. Для этого организаторы будут использовать интерактивные изображения, многочисленные образы, элементы, которые продемонстрируют «жизнь» зимних видов спорта в Китае и подчеркнут дух и энтузиазм китайского народа.

«Мы хотим сосредоточиться на развитии зимней культуры, которая в последние годы процветает по всему Китаю. Наша цель - представить духовное мировоззрение китайского народа в холодное зимнее время, а также показать связь со всеми жителями Азии», - сказал Ша.

В Азиаде примут участие атлеты из 34 стран, включая Камбоджу и Саудовскую Аравию, которые дебютируют на Играх. Казахстан представят 137 спортсменов. Знаменосцами на церемонии открытия будут Адиль Бекетаев (хоккей) и Ольга Тихонова (шорт-трек). По времени Астаны торжественное мероприятие начнется в 17:00.

На прошлой неделе в Астане прошла торжественная церемония проводов национальной сборной Казахстана на IX зимние Азиатские игры.

В ноябре 2024 года организаторы зимних Азиатских игр - 2025 в китайском Харбине официально презентовали факел, медали и гимн предстоящего мультиспортивного события.