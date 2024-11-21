Пламя, лед и цветок сирени: как выглядят факел и медали зимней Азиады

Спорт
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Дана Аменова
корреспондент

Организаторы зимних Азиатских игр - 2025 в китайском Харбине официально презентовали факел, медали и гимн предстоящего мультиспортивного события, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба НОК РК

По информации НОК, создатели символов использовали в своей идее интернациональную эстетику в сочетании с китайским искусством.

Как отмечается, Китай в третий раз выбран страной-хозяйкой Азиатских игр. При этом во второй раз розыгрыш наград будет происходить именно в Харбине. Азиада состоится в период с 7 по 14 февраля 2025 года.

На сегодня организаторы активно готовятся к приезду спортивных делегаций. Практически все объекты функционируют и готовы к соревнованиям и торжественным событиям. Все части Азиады будут проходить на таких объектах, как Харбинская хоккейная арена, Харбинский международный конгрессно-выставочный и спортивный центр, хоккейная арена района Пинфан, студенческий каток Харбинского спортивного университета, многофункциональный зал тренировочного центра ледовых мероприятий Хэйлунцзяна, учебный центр ледовых мероприятий Хэйлунцзяна, горнолыжный курорт Ябули.

Не так давно в Китае различными мероприятиями отметили 100 дней до начала Игр, и в рамках празднования состоялась официальная презентация факела, медалей и гимна Азиады - 2025.

Каждый символ имеет свою историю и идею. Темой факела, например, стал «Накал». Хотя более емко дизайн характеризует китайское слово, значение которого «брызги волн, ударяющихся о берег». Создатели этим самым хотели заявить о том, что Азиада в Харбине будет наполнена силой, жизнью и страстью. 

Общая высота факела составляет 735 миллиметров. Дизайн воплощает интернациональную эстетику в сочетании с элементами китайского и современного искусства. Вся форма представляет собой распустившийся цветок сирени. Индивидуальность подчеркивают китайский красный, сиренево-фиолетовый и белоснежный цвета. Данная палитра выражает искренний и открытый дух провинции Хэйлунцзян.

В верхней части факела расположено отверстие для пламени, которое также выполнено в форме сирени и тычинки цветка.

Другой деталью является снежинка. Корпус же представлен вновь в виде цветущей сирени. На нем нанесен градиент в светлых тонах. Сердцевина изготовлена в цветах, включающих в себя китайский красный и сиренево-фиолетовый. В совокупности все это олицетворяет лед и пламя.

Медали посвящены теме «Дух соревнований». Их дизайн объединяет плавные линии трека и спортсмена с эмблемой зимних Азиатских игр, тем самым демонстрируя силу и красоту спорта. Линии трека сливаются с изображением Большого театра Харбина - это отсылка к городской эстетике.

На оборотной стороне символа нанесен пейзаж с горами и лесами снежной спортивной зоны Ябули, сочетающийся с рельефом гор Большого и Малого Хингана. Создатели этим самым хотели подчеркнуть красоту и богатство региона Хэйлунцзян. В логотип Олимпийского совета Азии инкрустирован красный агат уезда Сюнькэ, олицетворяющий солнце. 

Гимн предстоящей Азиады под названием «Снег в Харбине» написан автором текста Ван Пинцзю и композитором Чан Шилэем.

В тексте говорится об азиатских регионах, готовых объединиться в дружбе, о стремлении к мирному развитию и совместному строительству единой судьбы всех жителей.

В НОК отметили, что медали на Азиаде в Харбине будут разыграны в 11 видах спорта. За награды будут бороться представители шорт-трека, конькобежного спорта, фигурного катания, хоккея на льду, керлинга, горнолыжного спорта, сноубординга, фристайла, лыжных гонок, биатлона, лыжного альпинизма.

#медали #Азиада #факел #НОК #дизайн

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