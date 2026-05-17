Масштабный технологический фестиваль для сельских школьников впервые прошел в области Абай

Образование

В программу вошли робототехнические турниры по международным стандартам FIRST

Фото: пресс-служба Минпросвещения

В Аягозском районе области Абай открылась «Станция юных техников», где школьники района смогут заниматься робототехникой, дронами, цифровыми и инженерными проектами. В честь запуска на базе станции прошел первый творческий и технологический фестиваль Digital Urpaq: Ayagoz 2026, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

По данным ведомства, в программу вошли робототехнические турниры по международным стандартам FIRST, соревнования по управлению дронами, занятия в лаборатории CyberLab, творческие мастерские, а также выставка инженерных и цифровых проектов учащихся. 

FIRST является международной системой соревнований, где школьники разрабатывают роботов, решают инженерные задачи и работают в командах по единым техническим правилам.

В соревновании Tiny Whoop Drone Race первое место занял Владимир Осипов, второе место Ануар Сагаткенов, третье место Арлан Искаков.

В направлении Drone Simulator победил Ануар Сагаткенов, второе место занял Әлем Демеубаев, третье место Әділет Көкетай.

В командном зачете первое место заняла команда Sky Study. Второе место у команды SrbAir. Третье место заняла команда AITL-DRONE.

В категории FIRST LEGO League Explore для участников 6-10 лет награды Best PIT Award и Core Values Award получили команды «АЙТЛ Зерттеуші» и «РОБОСПАРК».

В категории FIRST LEGO League Challenge для участников 10-16 лет первое место заняла команда Nova, второе место «Найзағай», третье место BrainSpark.

В категории FIRST Tech Challenge для участников 12-18 лет победу одержала команда Tuganjer в номинации Winning Alliance Captain. Команда KAP стала Winning Alliance Partner. Команда Tolgyn отмечена как Finalist Alliance Captain. Команда Berkut стала Finalist Alliance Partner.

Фестиваль проведен во исполнение поручения Главы государства по развитию системы дополнительного образования в регионах и приурочен к Году цифровизации и искусственного интеллекта. Проект реализован при поддержке Минпросвещения РК и фонда Qazaqstan Halqyna в рамках инициативы Jasampaz Urpaq.

#область Абай #технологии #школьники #фестиваль

Популярное

Все
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
Казахстанские дзюдоисты завершили мировой турнир с историческим результатом
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Минздрав обновляет стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Автор, продливший биографию человечества
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
Елена Рыбакина вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Риме
Токаев принял первого вице-премьера Нурлыбека Налибаева
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей

Читайте также

Разработал ИИ- систему для диагностики рака: казахстанского…
С акцентом на долгосрочные связи
Токаев: Культурно-гуманитарные связи – это золотой мост каз…
Главы Казахстана и Турции приняли участие в открытии школы …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]