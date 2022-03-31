Политика
Масштабы политических реформ Токаева ставят нынешнее Послание в ранг исторических – общественник
​​​​​​​Юсуп Келигов, член Совета Ассамблеи народа Казахстана

Сегодня, на старте жизненно важных реформ, казахстанцам нужно сохранять сплоченность, общенациональное единство и солидарность. Ведь только сообща мы сможем построить новый Казахстан, уверены спикеры очередного «Эксперт-совета», обсуждающие Послание Главы государства.

В Послании Касым-Жомарт Токаев четко обозначил стратегический курс, нацеленный на защиту суверенитета, территориальной целостности государства и обеспечение коренных интересов нашего народа.

Главные условия достижения этой цели – наша солидарность, согласие и общенациональное единство.

Мысленно возвращаясь к событиям трагического января, понимаю, что планы заговорщиков не были реализованы именно благодаря сплоченности казахстанцев. Наши граждане увидели, что в рядах мирных митингующих появились молодчики, проявляющие нечеловечес­кую жестокость, несущие хаос и разрушение. Поэтому люди самостоятельно стали создавать отряды самообороны, охранять свои дома, офисы и магазины.

Мы извлекли горький урок и сделаем все для того, чтобы это никогда не повторилось. Мы пережили национальную трагедию, болью отозвавшуюся в сердцах казахстанцев.

Как человек, ответственный за страну и безопасность граждан, Касым-Жомарт Токаев сумел остановить террор, учиненный против мирного населения, переломить ситуацию и восстановить конституционный порядок. В этом ему во многом помогли его жизненный и дипломатический опыт.

Мы поддерживаем инициативы нашего Президента, выдвинувшего план политических и экономических реформ. При этом есть четкое понимание того, что успешная реализация задач, которые ставит перед нами Президент, возможна лишь при условии сохранения общественного согласия и межэтнического единства.

Хотел бы подчеркнуть, что курс на политическую трансформацию Президент объявил с начала вступления в должность и последовательно проводит его в жизнь. Глава государства выдвинул четыре пакета политических реформ, направленных на дальнейшую демократизацию страны.

По его инициативе был создан Национальный совет общественного доверия, выдвинута концепция «слышащего государства», принято более десяти законов в политической сфере. Эти меры направлены на развитие диалога общества и органов государственного управления, повышение доверия граждан к власти.

Масштабы политической модернизации и изменения в административно-территориальной структуре ставят нынешнее Послание в ранг исторического.

Создание Абайской, Жетысус­кой, Улытауской областей и придание Семею, Жезказгану и Капшагаю статуса областных центров даст импульс экономическому и духовно-культурному возрождению регионов. Позитивно воспринята общественностью и идея переименования Капшагая в Кунаев.

Многие концепты, которые считались невозможными в ближайшей перспективе, теперь, однозначно, сформулированы как руководство к действию. Президент подчеркнул готовность казахстанцев к принятию решений на всех уровнях. В этом проявляется его огромная вера в народ и созидательный потенциал казахстанцев.

Усилится роль местного само­управления и неправительственного сектора. Широкое развитие получат общественные советы. Советы общественного согласия АНК также сыграют свою роль в налаживании диалога с граж­данами и решении насущных проблем. Всецело поддерживаю и возрождение такого института, как «Ұлттық Құрылтай», заложившего основы общенационального единства.

Предлагаемые Президентом меры, с одной стороны, будут содействовать последовательной демократизации, с другой – обеспечат устойчивость и стабильность в стране. Безусловно, успех озвученных реформ зависит от единства народа и его сплоченности. Только при этом условии будет прочной основа нашей священной Родины, а государство – авторитетным.

Только так мы создадим нашу новую эпоху, новую реальность во всех сферах жизни. Уверен, вместе мы преодолеем любые вызовы, как это бывало не раз, и сделаем наш Казахстан еще сильнее.

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