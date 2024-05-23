Массовая драка в аудитории между кадетами попала на видео в Павлодаре

По данным одного из пабликов, ученики кадетской школы Павлодара «Жас сарбаз» имени Кабанбай батыра устроили массовую драку в аудитории. Возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Обстоятельства и причины выясняются, назначены экспертизы. Проводятся следственные действия. Все участники конфликта доставлены в отдел полиции. Роль каждого из них устанавливается, после чего их действиям будет дана соответствующая правовая оценка. Также начато расследование в отношении директора школы за допущенную халатность», – сообщил замначальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

На кадрах видно, как молодые люди переворачивали стулья, парты, пинали друг друга и били кулаками.