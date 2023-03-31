Массовое отравление студентов колледжа расследует полиция в Кокшетау

Массовое отравление произошло в одном из кафе города Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Акмолинской области.

Фото: instagram.com/aqmola_pd/

29 марта в управление полиции Кокшетау поступило представление Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области о том, что 15 марта в одном из кафе областного центра отравились 17 студентов колледжа.

«После ужина молодые люди стали жаловаться на тошноту, рвоту и диарею. Санитарная служба выявила ряд нарушений санитарных правил, которые способствовали распространению заболевания.

Управление полиции в отношении владелицы кафе начало досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Нарушение санитарных правил», – прокомментировали в ДП области.