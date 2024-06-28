Массовое пищевое отравление детей произошло в регионе

Сотрудники частного детского сада «Уалихан», расположенного в селе Амангельды Келесского района, сразу обратили внимание на ухудшение самочувствия 34 воспитанников в возрасте от двух до трех лет. Были вызваны врач и медсестра, детям оказали первую медицинскую помощь.

Почти половину малышей отпустили домой сразу после первичного осмотра медицинскими работниками, их состояние не вызывало опасений у врачей. Еще часть ребятишек провела некоторое время в стационаре инфекционного отделения районной больницы, куда их доставили из детского сада. Спустя несколько часов детей отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

В областном управлении здравоохранения проинформировали о том, что в стационаре на лечении находятся трое детей. Их состояние оценивается как стабильное.

На место оперативно прибыли сотрудники районного управления санитарно-эпидемиологического надзора. Они взяли пробы каши и молока, которые давали детям на завтрак. Образцы отправлены для лабораторного исследования. У всех воспитанников детского сада также взяты пробы, которые будут исследованы и помогут установить причину массового пищевого отравления.

В пресс-службе областного управления образования сообщили, что ситуацию взяли на особый контроль. Служба сан­эпидконтроля провела в дошкольном учреждении эпидемиологические мероприятия, включая дезинфекцию.

К делу подключились сотрудники правоохранительных органов. Келесским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование ведется по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов.