Массовое пищевое отравление детей произошло в регионе

Общество
11
Любовь Доброта, Туркестанская область

Завтрак в дошкольном учреждении обернулся для малышей пищевым отравлением. Спустя пару часов после приема пищи дети почувствовали недомогание.

фото из архива "КП"

Сотрудники частного детского сада «Уалихан», расположенного в селе Амангельды Келесского района, сразу обратили внимание на ухудшение самочувствия 34 воспитанников в возрасте от двух до трех лет. Были вызваны врач и медсестра, детям оказали первую медицинскую помощь.

Почти половину малышей отпустили домой сразу после первичного осмотра медицинскими работниками, их состояние не вызывало опасений у врачей. Еще часть ребятишек провела некоторое время в стационаре инфекционного отделения районной больницы, куда их доставили из детского сада. Спустя несколько часов детей отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

В областном управлении здравоохранения проинформировали о том, что в стационаре на лечении находятся трое детей. Их состояние оценивается как стабильное.

На место оперативно прибыли сотрудники районного управления санитарно-эпидемиологического надзора. Они взяли пробы каши и молока, которые давали детям на завтрак. Образцы отправлены для лабораторного исследования. У всех воспитанников детского сада также взяты пробы, которые будут исследованы и помогут установить причину массового пищевого отравления.

В пресс-службе областного управления образования сообщили, что ситуацию взяли на особый контроль. Служба сан­эпидконтроля провела в дошкольном учреждении эпидемиологические мероприятия, включая дезинфекцию.

К делу подключились сотрудники правоохранительных органов. Келесским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование ведется по статье УК РК, предполагающей уголовную ответственность за нарушение санитарных правил и гигиенических нормативов.

#дети #Туркестанская область #детский сад #пищевое отравление

Популярное

Все
Если трудности множатся, значит, победа где-то близко – это и девиз, и жизненная мотивация заслуженного тренера РК Сергея Седова
Известному защитнику «Кайрата» 70-х годов прошлого столетия Юсупу Шадиеву исполнилось 70!
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
«Имя Кенен стало славным в народе...»
В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Судебное реформирование: реалии и перспективы
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Дело Бишимбаева: астанчанку подозревают в присвоении 100 млн тенге
Жил-был Тимофей Петрович
Столичный приют «Я живой» не только спасает животных, но и помогает людям стать добрее
Гайни Хайруллина – первая казахстанская женщина-режиссер
Маэстро-ювелир Карл Фаберже часто использовал для своих изделий драгоценные и полудрагоценные камни Рудного Алтая
Стратегию энергетического сотрудничества ШОС до 2030 года одобрили в Астане
Обучающий ресурс Oqimyn-til создала группа молодых ученых ВКУ им. С. Аманжолова
У Елая – лучшая статистика по раскрываемости преступлений
Новые инструменты защиты бизнеса презентовали в Генпрокуратуре
Доверенность в один клик
Первая в стране онлайн-школа для кураторов в области искусства открылась в Атырау
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
Роль женщин в дипломатии обсудили на панельной дискуссии в Астане
Норвежцы ждут родственников солдата из Казахстана
Покушение на Садыкова: сенатор призвала казахстанцев не поддаваться на провокации
Казахстанцы смогут чаще летать в Китай
В Астане в 2028 году пройдет Конгресс WPC Energy, ранее известный как Всемирный нефтяной конгресс
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

В Алматы началось строительство «Тюркского Стоунхенджа»
Внеплановую проверку провели на шахте Qarmet
Падение деревьев на машины: директора Eco Almaty привлекли …
Пропажу багажа Ерлана Кокеева в алматинском аэропорту объяс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]