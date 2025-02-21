Мастер глубоких виражей

В кино – как в жизни

Известный журналист Мурат Бульдекбаев рассказывал автору этих строк, что жил в одном доме с генералом Луганским на улице, носившей имя композитора Мукана Тулебаева. Переезд пришелся на зиму, а весной, когда растаял снег и потеплело, во дворе все расцвело.

– Я тогда впервые осознанно взглянул на свой новый двор, – вспоминает Мурат Бульдекбаев. – Меня поразили цветущая сирень, розы, еще какие-то растения, названия которых я не знаю до сих пор.

Еще больший интерес вызвал смотритель всего этого хозяйст­ва – инвалид с палкой из красного дерева, гоняющий пьяниц, зашедших «раздавить бутылку» во дворе. Ребята рассказали, что это дядя Сережа. Двор стараниями этого соседа и его жены был похож на райский сад. В праздники да и будние дни дядя Сережа срезал самые красивые цветы и дарил их женщинам. Несколько таких букетов он преподнес и бабушке Мурата.

Когда хоронили дядю Сережу, к нему в квартиру поднялись несколько офицеров. Они и вынес­ли гроб человека в генеральском мундире – в тот день в окружном Доме офицеров прощались с дваж­ды Героем Советского Союза Сергеем Даниловичем Луганским.

Узнав, что дядя Сережа был еще и писателем, Мурат отправился в детскую библиотеку и нашел там его книгу «На глубоких виражах». Известно, что ряд эпизодов в фильме о летчиках времен Второй мировой войны «В бой идут одни «старики» был взят сценаристами из этой книги Сергея Луганского.

Как описывает автор на ее страницах, немецкий самолет Messerschmitt был легче советских истребителей и обладал большей скоростью, и некоторые его боевые друзья допускали роковую ошибку, пытаясь уйти от немца на вертикали. Чтобы выжить в смертельном бою, нужно было использовать глубокие виражи: «Нам нужно навязывать врагу свою манеру боя, на виражах. Правда, летчик при этом сильно страдает от перегрузок, но это пока единственное средство измотать противника, лишить его маневренности».

Луганский вспоминает: «Командир нашего полка майор ­Федор Телегин по-отечески опекал молодых, неопытных пилотов. Бывало, частенько собирал он нас, уже стреляных летчиков, и заявлял: «Вот что, братва, сегодня молодежь будет дома сидеть. У немцев такие звери появились! Как пить дать собьют. Пошли сегодня одни старики!» И, как правило, вел «стариков» сам.

А сцена, когда казахстанец, пос­ле того как его самолет сбили, на бричке добрался до своего аэродрома, и первым, кого он увидел, был его техник Иван Лавриненко, благодаря популярному фильму стала хрестоматийной. Тот не шел один обедать, не теряя надежды увидеть летчика живым. «А мы уж!..» – только и проронил он, обрадованно хлопоча возле меня и забирая парашют».

Голубые просторы пятого океана

В книге «Небо остается чистым. Записки военного летчика» прославленный авиатор рассказывает: «Мы, мальчишки, узнавали о первых успехах нашей страны, гордились подвигами славных авиаторов и, конечно же, сами мечтали о небе. Кому из мальчишек не свойственно мечтать!» Уже тогда они грезили, можно сказать, во сне видели романтическую голубизну бескрайнего пятого океана и себя в этом океане. «Вообще, бог знает, чего только не творилось в те годы в вихрастых, постоянно задранных к небу головах мальчишек!»

Автор говорит о неповторимом алматинском небе, горном воздухе, ярком солнце, вечных снегах на безжизненных скалистых пиках, придававших небу какое-то необъяснимое очарование. Такое небо звало, притягивало, манило. И не мудрено, что многие из них, алматинских ребят, связали свою жизнь с голубым простором пятого океана.

Жил будущий летчик в ­Алматы на самой окраине, возле пивзавода, в маленьком домике. Построил домишко его дед, перебравшийся в Казахстан из Воронежской губернии. С родных мест их погнал голод. До Алматы дед добирался на волах и ехал целый год – через центральные области России, Оренбургскую степь и пески Приаралья.

В книге приводится один из номеров «Комсомольской правды» лета 1936 года. Вся третья страница там заполнена письмами юношей и девушек, которые горячо поздравляют славных соколов-летчиков Советского Союза с их выдающимися успехами и заявляют о своем желании влиться в ряды авиаторов.

В центре газетного листа – большая фотография: улыбающийся юноша в шлемофоне с пристегнутым парашютом бодро шагает по полю аэродрома. А под снимком – подпись: «Кто он, этот молодой летчик? Нужно ли называть его фамилию, ведь он похож на тысячи своих сверстников, обучающихся искусству летного дела в авиашколах, аэроклубах, планерных станциях». Умели тогда газеты агитировать.

В Алматы в те годы существовал маленький аэроклуб, на воору­жении которого состоял один-единственный планер. С каким восторгом, с каким самозабвением тащил Сергей Луганский с друзьями планер в гору! Особенно счастливым чувствовал себя тот, кому доставалось нести шлем пилота. Нужно ли говорить, что они все тогда «болели небом». Заболели надолго, навсегда.

Бахадур

воздушных боев

После окончания Оренбургской военной авиационной школы летчиков в 1938 году Сергей Луганский служил в 14-й авиа­ционной бригаде в Пскове. В 1939–1940 годах младший лейтенант Луганский участвовал в советско-финской войне, за время которой он сделал 59 боевых вылетов и сбил один самолет противника, за что был награжден орденом Красной Звезды.

В 1941–1942 годах Сергей Луганский на ЛаГГ-3 штурмовал войска противника, сбил четыре самолета под Батайском и Ростовом-на-Дону, за что был награжден орденом Красного Знамени, и четыре самолета под Белгородом, за что получил еще один такой же орден.

14 сентября 1942 года капитан Луганский повел в лобовую атаку восьмерку ЛаГГ-3 против превосходящих сил противника, прикрывая переправу через Волгу для 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Казахстанец пошел на сближение с ведущим группы Me-109. Немец пытался уйти от столкновения, но Луганский ударом винта снес стабилизатор «мессершмитта», и вражеский самолет потерял управление и упал на землю. В дальнейшем капитан Луганский пересел на самолет Як-1Б на Курской дуге и под Харьковом.

2 сентября 1943 года за 221 боевой вылет, сбитые лично 18 и один в группе самолеты противника ­Сергею Даниловичу было при­своено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 27 сентября 1943 года во время форсирования Днепра у села Мишурин Рог (Кировоградская область) войсками Степного фронта Сергей ­Луганский во главе эскадрильи прикрывал советские штурмовики.

Его эскадрилья встретила у переправы группу Ju-88 и He-111 под прикрытием Me-109 и вступила в бой. Атака «юнкерсов» была отбита, однако к переправе прорвались «хейнкели». Луганский атаковал вражеский флагман и пропеллером снес ему руль высоты, из-за чего тот потерял управление и рухнул на землю. Луганский сумел благополучно приземлиться на поврежденном самолете на своем аэродроме.

В июне 1944 года он был назначен командиром авиаполка. 1 июля 1944 года майор Луганский был награжден второй медалью «Золотая Звезда». В Румынии, над Одером он уже летал на именном самолете, подаренном ему комсомольцами родного Алматы.

Прославленный пилот закончил свой боевой путь в Берлине. К концу войны он совершил 390 боевых вылетов, сбил лично 37 и в группе шесть вражеских самолетов. Ушел в запас в 1964 году в звании генерал-майора авиации. Написал книги «На глубоких виражах» и «Небо остается чистым». Скончался 16 января 1977 года, похоронен на Центральном кладбище в Алматы.

В центре мегаполиса установлен памятник Сергею Даниловичу. На доме, где он жил, есть мемориальная доска, с которой смотрит на алматинцев красивое лицо отважного человека.

Летят самолеты – Герою салют

9 мая 2024 года авиационной базе Сил воздушной обороны ВС РК в Талдыкоргане было присвоено имя легендарного летчика дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского. Это решение было принято по предложению Президента Казахстана ­Касым-Жомарта Токаева.

Войсковая часть 21751 была сформирована в соответствии с директивой Генерального штаба Вооруженных сил СССР в июле 1969 года на аэродроме Кызыл-агаш в Азербайджанской ССР. В октябре 1970-го эта часть перебазировалась на аэродром в Талдыкоргане, войдя в состав Средне­азиатского военного округа, имея на вооружении самолеты МиГ-17. С октября 1988-го по 15 февраля 1989 года летный и инженерно-технический состав войсковой части 21751 принимал участие в военных действиях в Афганистане, базируясь на аэродроме Шиндант. Боевых потерь среди личного состава не было.

С 1995 года войсковая часть приступила к несению боевого дежурства в системе ПВО на самолетах МиГ-27. В целях реализации стратегической программы по совершенствованию Вооруженных сил Казахстана 1 сентября 1999 года на базе войсковой час­ти 21751 была образована 604-я авиационная база в составе Сил воздушной обороны ВС РК. В октябре 2003 года министр обороны Казахстана генерал армии Мухтар Алтынбаев вручил 604-й авиационной базе Боевое знамя. По результатам боевой подготовки в 2006, 2009 и 2018 годах авиационная база признана лучшей частью ВС РК и награждена вымпелом министра обороны.

Сегодня авиабаза считается одной из лучших воинских частей в Военно-воздушных силах, выполняя боевые задачи по охране и обороне воздушного пространства Казахстана в зоне ответственности. Одной из первых она была укомплектована новыми многофункциональными истребителями Су-30СМ. Летный и инженерно-технический состав ежегодно принимает участие в крупномасштабных международных учениях.

Именно здесь много лет назад была создана пилотажная группа тяжелых истребителей Су-27, известная под названием «Жетысу», не раз принимавшая участие в военных парадах. Она появлялась в столичном небе, выстроившись боевым порядком «ромб», затем воздушные асы приветствовали зрителей фигурой высшего пилотажа – впечатляющим рос­пуском, получившим название «Байтерек». Такой демонстрацией высокого мастерства летчики в очередной раз подтверждали свою боевую выучку.

Кроме того, на Талдыкорганской авиабазе проходят переучи­вание летные экипажи и инженерно-технический состав из других авиационных частей. Для этого созданы все необходимые условия, функционирует комплексный тренажер, позволяющий качественно обучать военных летчиков на земле.

Здесь в разные годы проходили службу Халық қаһарманы, летчик-космонавт, генерал-майор Айдын Аимбетов; ветераны Вооруженных сил генерал-лейтенанты авиации Александр Сорокин и Нурлан ­Орманбетов; заместитель минис­тра обороны – главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС РК генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

Здесь каждый уголок пропитан историей. Сегодня авиабаза в Талдыкоргане – это современный военный объект, оснащенный новейшей техникой. Она считается одной из лучших воинских час­тей в Военно-воздушных силах. Здесь базируются истребители, способные защищать воздушные границы нашей страны.

Сегодня под командованием полковника Абдымажита ­Джанахметова авиабаза продолжает славные традиции своих предшественников. А с того дня, как воинская часть носит имя знаменитого летчика из Казахстана, на территории авиабазы установлен бюст Сергея Луганского.