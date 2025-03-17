Мастер-класс по приготовлению национального блюда провели в Астане

Мероприятие организовано с целью воссоздания национальной кухни древнего казахского народа и разъяснения ее значения молодежи

Фото: акимат Астаны

В столице в преддверии Наурыз мейрамы по инициативе акимата района Байконыр прошел мастер-класс по приготовлению национального блюда казахского народа – Наурыз коже, сообщает Kazpravda.kz

По информации городского акимата, мастер-класс был организован с целью воссоздания национальной кухни древнего казахского народа и разъяснения ее значения молодежи.

Организатор мероприятия Алмахан Мухаметкалиевна рассказала о секретах национального блюда.

«Наурыз коже готовится из семи разных составляющих. Семь – это священное число. Казахи придавали большое значение всему сакральному. Добавление в Наурыз коже воды символизирует жизнь-реку, продолжение потомства. Добавление соли означает казахскую культуру – слово. Казахи, всегда ценили слово, никогда не говорили безвкусно. Поэтому, как говорится, «соль – это вкус, а пословица – смысл слова», – разъяснила она.

По ее словам, добавление молочного – залог здоровья и пожелание, чтобы и настроение было белым.

Причина, по которой в Наурыз коже добавляют курт, заключается в том, что эта еда придает силы. Употребляют в различных блюдах. Особенно полезно в летнее время. Дает энергию слабым, больным людям.

К Наурыз коже добавляется один из самых любимых в казахских блюдах ингредиент – мясо. Казахская природа неразрывно связана с животноводством, а мясо — казахское национальное блюдо. Чтобы урожай был обильным, все хранившееся вяленое мясо добавляли к Наурыз коже.

Также добавляется ячмень — лекарственное средство. По словам знающих людей, те, кто регулярно употребляет ячмень, имеют здоровую кровь и способны излечиваться от многих болезней.