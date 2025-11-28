Мастер слова

В Кызылординской области проходят культурно-массовые мероприятия, приуроченные к 175-летию известного жыршы Еримбета Колдейбекулы

В народе этот акын, жыршы и мэтр поэтической импровизации больше известен как Карасакал Еримбет (по принадлежности к роду карасакал. – Авт.). Родился он в 1844 году в местечке Кокаша Казалинского уезда, окончил медресе Шеки Хазрет в Хиве. В 1877–1879 годах возглавлял Калынбасскую волость Казалинского уезда. Умер в 1916 году.

Карасакал Еримбет оставил богатое поэтическое наследие. В своих стихах он широко использовал слова-назидания, пословицы, поговорки, которые призывали людей к знаниям и образованию, к благочестию, почитанию заповедей Всевышнего.

До наших дней сохранились его айтысы, жыры и толгау-размышления с высоким идейным содержанием и оригинальным исполнением. Произведения акына опубликованы в сборниках «Айтыс» (1965), «Антология казахской поэзии» (1992) и в книге «Ұлағат сөзім ұрпаққа» (1995).

Историко-познавательные мероприя­тия в честь юбилейной даты знаменитого земляка начались в городе Казалы с возложения цветов к памятнику Карасакалу Еримбету. А в поселке Айтеке-би в Центре культуры им. Розы Баглановой состоялась республиканская научно-познавательная конференция «Сыр сулейі – Қарасақал Ерімбет».

Открывая конференцию, аким района Алмасбек Есмаханов отметил, что эта памятная дата – важная историческая веха не только для Приаралья, но и для всей казахской литературы и искусства.

– Карасакал Еримбет – одна из крупнейших личностей, соединившая золотой нитью творчество мастеров слова земли Сыра и обогатившая художественную сокровищницу нашей национальной поэзии, – подчеркнул глава района. – Его саги, терме и толгау стали ценным духовным наследием. Воплощенные в его песнях назидания были обращены к единению и подвигу, солидарности и духовности. Признание в сердцах своих слушателей он заслужил своим красноречием, глубоким познанием и мастерством исполнения.

О ярком творчестве, значимости процесса превращения устной традиции в поэзию, поучительных мыслях в толгау-терме, поэтической специфике айтысов Карасакала Еримбета рассказали в своих выступлениях известный жырау, ученый-фольклорист Берик Жусупов, профессор Кызылординского университета им. Коркыта-ата Улжан Жанбершиева, кандидат филологических наук Гульзира Оралова и другие.

В рамках конференции состоялся рес­публиканский конкурс жыршы-жырау «Ұлағат жырым ұрпаққа». В нем приняли участие 11 исполнителей из Астаны, Алматы, Мангистауской и Кызылординской областей.

Мастерство современных представителей традиций жырау оценивали известный жыршы и исследователь традиционной музыки Берик Жусупов, член Союза писателей и журналистов РК Караша Караман, отличник сферы культуры Серик Жаксыгулов, главный редактор журнала «Әлімсақ» Нурлан Кобегенулы.

По итогам выступлений Гран-при конкурса и денежный сертификат в 700 тыс. тенге был вручен Жанибеку Жаксану из Кызылорды. Первое место и приз в 500 тыс. тенге завоевал его земляк Марат Сугирбай. Второе место присудили Улдане Нуртуган (Алматы) и Гулжамал Беисовой (Аральск), каждая из них получила премию в 300 тыс. тенге. Третье место заняли Сырсункар Базарбайулы (Астана), Турар Айдос (Казалинский район) и Талант Балтабай (Кармакшинский район) – им вручили по 150 тыс. тенге.

Не остались без поощрений и остальные конкурсанты, им вручены сертификаты на 100 тыс. и 50 тыс. тенге.

Как отметили специалисты, конкурс превратился в праздник казахского народного творчества.

– Неподдельный интерес публики к конкурсу жыршы-жырау свидетельствует о том, что в Приаралье основные виды казахского устного народного творчества – жыр, терме и толгау – остаются ценным источником народной мудрости,  – отметил заместитель руководителя областного управления культуры, архивов и документации Куаныш Жанузаков. – Фольклор помогает сохранить и передать знания предков, обогащает жизнь, стимулирует воображение и способствует развитию личности. Это проявляется в желании людей понимать свои корни и укреплять связь с национальной культурой.

