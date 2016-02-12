​Мастерские для юных умельцев

Мастерские открылись в рамках проекта «Умелые руки» благотворительного фонда «АЯЛА». Он реализуется с февраля 2013 года. За прошедший период благодаря спонсорству фонда оснащены столярные, слесарные и швейные мастерские свыше десяти детских образовательных учреждений в Алматы, Астане, Ерейментау, Кокшетау и Есике. Оборудование для «кабинета профессий» в рамках проекта скоро получат школа-интернат № 10, детский дом № 1 в Алматы и интернат № 1 в Кокшетау. Общая стоимость проектов превысила 3,5 млн тенге.

– Цель проекта «Умелые руки» – предоставить возможность воспитанникам детских домов и школ-интернатов получить азы востребованных профессий, – отметила президент фонда «АЯЛА» Айдан Сулейменова. – Наш фонд придерживается принципа эффективной благотворительности. Мы не хотим воспитывать иждивенческие настроения у наших подопечных. Поэтому считаем, что создание возможностей для творческой самореализации поможет воспитанникам детских домов и интернатов в решении ряда проблем, которые наверняка возникнут у них во взрослой жизни.

– Для наших детей созданы максимально комфортные условия для обучения разным и нужным ремеслам, чему мы очень рады, – сказала директор Алматинского областного детского дома № 1 Ляйля Косаева. – Новость об открытии мастерских ребята восприняли с восторгом. В каждом кабинете будет работать педагог-инструктор. Кроме того, мы уже заключили договоры со стилистами, которые будут обучать девочек искусству визажа.

Благотворительный фонд «АЯЛА» основан в 2007 году. За время своей деятельности он оказал помощь 170 учреждениям – родильным домам, перинатальным центрам, детским больницам, поликлиникам и санаториям, а также домам ребенка, детским домам, коррекционным школам-интернатам и ясли-садам в 30 городах Казахстана. «Дыши, малыш!», «Вдохнем жизнь», «Комната-доктор», «Особым детям – особое внимание» – это лишь часть масштабных проектов фонда. Как результат – тысячи спасенных человеческих жизней. Кроме того, детские сады, школы-интернаты и детские дома оснащены новым оборудованием, значительно улучшился быт детей с ограниченными возможностями.

На реализацию благотворительных проектов уже направлено 2,4 млрд тенге. Средства в фонд поступают благодаря поддержке спонсоров – крупных компаний, а также представителей малого и среднего бизнеса. В 2015 году фонд «АЯЛА» помог оказать помощь 69 детским образовательным и медицинским учреждениям в 21 городе Казахстана на сумму свыше 292 млн тенге.