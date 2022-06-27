Мать четверых детей умерла после зверских побоев мужа в Туркестанской области

Мужчина до смерти избил свою супругу на глазах у детей. Трагедия произошла в поселке Жетысайского района Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

За жизнь пострадавшей боролись 11 врачей, но спасти ее не удалось, женщина скончалась в реанимации. Погибшей было всего 30 лет. Четверо детей, младшему из которых только шесть месяцев, вмиг осиротели.

Правоохранители Туркестанской области сообщили, что подозреваемый в убийстве задержан. Ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

«11 июня на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В тот же день полицейские зарегистрировали данный факт по части 1 уголовной статьи «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый 14 июня был задержан и взят под стражу. Пострадавшая женщина, в течение недели, не приходя в сознание, скончалась в больнице. В связи с этим уголовное дело переквалифицировано по части 3, статьи 106, повлекшей по неосторожности смерть потерпевшего. В настоящее время по уголовному делу назначены необходимые экспертизы», – прокомментировала пресс-секретарь Департамента полиции Туркестанской области Гульнар Абдужаппарова.

Мужчина был условно осужден за разбой в 2017 году. На преступление он пошел в Мактааральском районе. По решению суда в течение четырёх лет он должен был стоять на учёте в службе пробации. За примерное поведение его освободили через два года.

По данным облздрава, муж-тиран как наркозависимый на учете не состоял.