Мать и двое дочерей попали в больницу после отравления угарным газом в Алматинской области

Инцидент произошел из-за неисправности печи на твердом топливе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС региона

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25 февраля поступило сообщение о том, что в селе Каратурык Енбекшиказахского района в частном жилом доме, из-за нарушений правил эксплуатации печи на твердом топливе (неисправность печи), семья получила отравление угарным газом.

На место происшествия выезжали сотрудники и техника ДЧС Алматинской области.

– В результате были госпитализированы в ЦРБ Енбекшиказахского района села Шелек хозяйка дома 1974 года рождения в тяжелом состоянии и ее дочери 2009 и 2010 года рождения в состоянии средней степени тяжести, – сообщили в департаменте.

ДЧС Алматинской области призывает граждан соблюдать правила безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.