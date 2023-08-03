Мать с сыном пострадали при вспышке газа в Алматинской области

2 человека получили ожоги при ЧП с газом в частном доме в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

Фото: Kazpravda.kz

2 августа по улице Достык села Туздыбастау Талгарского района в частном жилом доме предварительно произошла вспышка газовоздушной смеси без последующего горения.

По адресу в 18:07 выехали сотрудники ДЧС Алматинской области.

В результате происшествия в областную больницу попали женщина 1981 года рождения и ее сын 2001 года рождения.

Пострадавшая получила ожоги 3-й степени и находится в тяжелом состоянии. У парня – ожоги 2-й степени, состояние средней тяжести.

Обстоятельства и причина ЧП устанавливаются.